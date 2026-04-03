85% українців користуються ШІ, але платять лише одиниці – дослідження

ChatGPT
ChatGPT та Gemini лідирують на ринку ШІ в Україні / Depositphotos

85% українців використовують ШІ, тільки 6% за нього платять, при цьому 50% позитивно ставляться до використання ШІ в сервісах брендів. Найбільш впізнаваними сервісами на ринку залишаються ChatGPT та Gemini, які значно випереджають інші аналогічні платформи за кількістю користувачів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на опитування Gradus.

Як свідчать результати дослідження Gradus, проведеного у березні 2026 року, попри високу популярність, більшість користувачів не готові платити за такі сервіси, а в чутливих питаннях продовжують віддавати перевагу спілкуванню з людьми.

Вікові особливості використання ШІ

Серед молоді частка активних користувачів сягає 60%, тоді як у старших вікових групах цей показник становить лише 18%.

Попри масове використання, лише 6% опитаних готові платити за розширені можливості сервісів. Переважна більшість, а саме 79% громадян, надають перевагу безкоштовним версіям інструментів штучного інтелекту.

Найбільш впізнаваними та використовуваними сервісами залишаються ChatGPT і Gemini, які з великим відривом випереджають конкурентів.

Взаємодія бізнесу з клієнтами через ШІ

Українські компанії активно впроваджують чат-ботів та віртуальних помічників для комунікації з аудиторією. Такий досвід мають 72% респондентів.

Половина з них ставиться до такої взаємодії позитивно. Третина не схвалює цього, віддаючи перевагу живому спілкуванню.

Загальний рівень задоволеності контактом із сервісним ШІ становить 67%, а серед аудиторії віком від 25 до 34 років лояльність до таких технологій сягає рекордних 85%.

Пріоритетні сфери застосування технології

Користувачі вважають штучний інтелект найбільш корисним при виконанні рутинних завдань. Технологію найчастіше залучають для отримання швидких відповідей, відстеження статусів замовлень та допомоги у виборі товарів.

Водночас у складних або чутливих питаннях третина українців все ще віддає перевагу прямому спілкуванню з живими операторами, не схвалюючи повну автоматизацію клієнтської підтримки.

Про дослідження

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Цільова аудиторія: чоловіки і жінки віком 18–60 років, які проживають у містах України з населенням понад 50 тисяч, за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій. Період проведення – 23-24 березня 2026 року, вибірка становила 1000 респондентів.

Нагадаємо, що в інтерв’ю Delo.ua Кирило Науменко розповів, що через стрімкий розвиток штучного інтелекту скоро компанії збільшать вимоги до ефективності співробітників.

Тетяна Бесараб