Почти все общины Украины присоединились к цифровому планированию территорий

Почти все территориальные общины Украины получили полномочия по работе с градостроительной документацией в единой цифровой системе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минразвития общин и территорий.

На сегодняшний день более 1300 общин присоединились к Градостроительному кадастру на государственном уровне. Этот инструмент стал основой управления пространственным развитием и прозрачного планирования восстановления территорий в послевоенный период.

В настоящее время 1178 общин, что составляет 88% от общего количества, уже активно используют электронные кабинеты системы.

Цифровые инструменты позволяют местным властям самостоятельно формировать, представлять и обнародовать градостроительную документацию.

По словам вице-премьера по восстановлению Украины Алексея Кулебы, такая интеграция обеспечивает общинам реальное влияние на собственное развитие, а государству позволяет осуществлять контролируемое восстановление.

Наивысшую активность внедрения цифровых инструментов демонстрируют Полтавская, Львовская, Волынская, Ивано-Франковская и Кировоградская области.

В процесс также активно вовлекаются специалисты: в системе уже зарегистрировано 215 проектных и 11 экспертных организаций.

Это позволяет объединить усилия государства, бизнеса и общественного сектора внутри единого информационного поля.

О Градостроительном кадастре

Градостроительный кадастр – это единственная цифровая система, содержащая данные о застройке, планировании территорий, инженерных сетях и ограничениях.

Она обеспечивает прозрачность решений и доступ к информации для общин, государства и бизнеса.

В контексте восстановления МБКД является базовым инструментом для планирования развития территорий, привлечения инвестиций и устойчивого развития общин

Напомним, еще с декабря 2024 года взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласованием происходит в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективности и другие данные.