Цифровая трансформация градостроительства: более 1,1 тыс. общин подключились к госкадастру

земельный кадастр
Как цифровой кадастр помогает общинам в планировании и управлении / Depositphotos

Градостроительный кадастр на государственном уровне продолжает развиваться как ключевой цифровой инструмент для пространственного планирования и управления данными в сфере градостроительства. На сегодняшний день более 1 100 общин подключились к системе.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития по развитию общин и территорий.

Градостроительный кадастр Украины

Более 1300 общин получили полномочия заказчиков градостроительной документации, а более 1100 из них подключились к Градостроительному кадастру .

Система позволяет удобно хранить, обновлять и анализировать планировочные данные. На основе этих данных формируется геопространственная база, которая способствует развитию территорий, эффективному использованию земель и принятию решений органами местного самоуправления, отмечает прессслужба.

В Градостроительном кадастре в настоящее время хранится 2 606 действующих документов, среди которых:

  • 1 433 подробных плана территорий;
  • 1018 генеральных планов;
  • 155 планов зонирования территорий.

Кроме того, в систему внесена информация о начале разработки 599 проектов градостроительной документации, из которых уже 14 утверждены, в том числе один комплексный план пространственного развития общества.

Полностью подключили все свои общины к МБКИ и начали системную загрузку документов Киевская, Херсонская и Полтавская области.

Напомним, еще с декабря прошлого года взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласованием происходит в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.

Автор:
Ольга Опенько