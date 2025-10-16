- Категория
Цифровая трансформация градостроительства: более 1,1 тыс. общин подключились к госкадастру
Градостроительный кадастр на государственном уровне продолжает развиваться как ключевой цифровой инструмент для пространственного планирования и управления данными в сфере градостроительства. На сегодняшний день более 1 100 общин подключились к системе.
Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития по развитию общин и территорий.
Градостроительный кадастр Украины
Более 1300 общин получили полномочия заказчиков градостроительной документации, а более 1100 из них подключились к Градостроительному кадастру .
Система позволяет удобно хранить, обновлять и анализировать планировочные данные. На основе этих данных формируется геопространственная база, которая способствует развитию территорий, эффективному использованию земель и принятию решений органами местного самоуправления, отмечает прессслужба.
В Градостроительном кадастре в настоящее время хранится 2 606 действующих документов, среди которых:
- 1 433 подробных плана территорий;
- 1018 генеральных планов;
- 155 планов зонирования территорий.
Кроме того, в систему внесена информация о начале разработки 599 проектов градостроительной документации, из которых уже 14 утверждены, в том числе один комплексный план пространственного развития общества.
Полностью подключили все свои общины к МБКИ и начали системную загрузку документов Киевская, Херсонская и Полтавская области.
Напомним, еще с декабря прошлого года взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласованием происходит в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.