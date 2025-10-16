Цифрова трансформація містобудування: понад 1,1 тис. громад підключилися до держкадастру

Містобудівний кадастр на державному рівні (МБКД) продовжує розвиватися як ключовий цифровий інструмент для просторового планування та управління даними у сфері містобудування. На сьогодні понад 1 100 громад підключилися до системи.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінрозвитку грозвитку громад та територій.

Містобудівний кадастр України

Понад 1 300 громад отримали повноваження замовників містобудівної документації, а більш ніж 1 100 із них підключилися до МБКД.

Система дозволяє зручно зберігати, оновлювати та аналізувати планувальні дані. На основі цих даних формується геопросторова база, яка сприяє розвитку територій, ефективному використанню земель та прозорому прийняттю рішень органами місцевого самоврядування, наголошує пресслужба.

У Містобудівному кадастрі наразі зберігається 2 606 чинних документів, серед яких:

1 433 детальні плани територій;

1 018 генеральних планів;

155 планів зонування територій.

Крім того, до системи внесено інформацію про початок розробки 599 проєктів містобудівної документації, з яких уже 14 затверджено, у тому числі один комплексний план просторового розвитку громади.

Повністю підключили всі свої громади до МБКД та розпочали системне завантаження документів Київська, Херсонська та Полтавська області.

Нагадаємо, ще з грудня минулого року взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбувається в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.