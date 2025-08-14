Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Готівковий курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

В Україні запрацював державний геопортал Містобудівного кадастру: об’єднав дані з усіх громад

геопортал
В Україні запрацював державний геопортал / Depositphotos

В Україні на державному рівні запрацював геопортал Містобудівного кадастру (МБКД), що об’єднує дані з усіх громад у єдиній електронній системі. Відтепер інформацію про чинну та нову містобудівну документацію можна переглянути онлайн на сайті kadastr.gov.ua.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Органи місцевого самоврядування вносять дані безпосередньо до системи, після чого вони одразу відображаються на інтерактивній карті. Станом на сьогодні 1 237 громад отримали повноваження замовників документації, 1 015 уже підключилися до сервісу, у базі міститься 1 806 чинних та 91 проєктна документація.

Користуватися порталом можуть як громадяни, так і органи влади, архітектори, інженери та інші фахівці. Система пропонує електронні кабінети замовника, розробника та експертизи, автоматичну перевірку геоданих і публікацію матеріалів.

Впровадження МБКД є одним з ключових етапів цифровізації містобудування, передбаченим рішенням уряду. Сервіс прискорює отримання дозвільних документів, дозволяє переглядати геодані на карті, зменшує конфлікти у сфері будівництва та унеможливлює підробку або втрату документів. Під час воєнного стану частина інформації приховується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ще з грудня минулого року взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбувається в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.

Автор:
Тетяна Гойденко