В Україні запрацював державний геопортал Містобудівного кадастру: об’єднав дані з усіх громад

В Україні на державному рівні запрацював геопортал Містобудівного кадастру (МБКД), що об’єднує дані з усіх громад у єдиній електронній системі. Відтепер інформацію про чинну та нову містобудівну документацію можна переглянути онлайн на сайті kadastr.gov.ua.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Органи місцевого самоврядування вносять дані безпосередньо до системи, після чого вони одразу відображаються на інтерактивній карті. Станом на сьогодні 1 237 громад отримали повноваження замовників документації, 1 015 уже підключилися до сервісу, у базі міститься 1 806 чинних та 91 проєктна документація.

Користуватися порталом можуть як громадяни, так і органи влади, архітектори, інженери та інші фахівці. Система пропонує електронні кабінети замовника, розробника та експертизи, автоматичну перевірку геоданих і публікацію матеріалів.

Впровадження МБКД є одним з ключових етапів цифровізації містобудування, передбаченим рішенням уряду. Сервіс прискорює отримання дозвільних документів, дозволяє переглядати геодані на карті, зменшує конфлікти у сфері будівництва та унеможливлює підробку або втрату документів. Під час воєнного стану частина інформації приховується з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ще з грудня минулого року взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбувається в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.