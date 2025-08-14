Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,09

EUR

48,65

+0,57

Наличный курс:

USD

41,48

41,40

EUR

48,65

48,45

Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине заработал государственный геопортал Градостроительного кадастра: объединил данные из всех общин

геопортал
В Украине заработал государственный геопортал / Depositphotos

В Украине на государственном уровне заработал геопортал Градостроительного кадастра (МБКИ), объединяющий данные из всех общин в единой электронной системе. Теперь информацию о действующей и новой градостроительной документации можно просмотреть онлайн на сайте kadastr.gov.ua.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Органы местного самоуправления вносят данные непосредственно в систему, после чего сразу отображаются на интерактивной карте. На сегодняшний день 1 237 общин получили полномочия заказчиков документации, 1 015 уже подключились к сервису, в базе содержится 1 806 действующих и 91 проектная документация.

Пользоваться порталом могут как граждане, так и власти, архитекторы, инженеры и другие специалисты. Система предлагает электронные кабинеты заказчика, разработчика и экспертизы, автоматическую проверку геоданных и публикацию материалов.

Внедрение МБКИ является одним из ключевых этапов цифровизации градостроения, предусмотренным решением правительства. Сервис ускоряет получение разрешительных документов, позволяет просматривать геоданные на карте, уменьшает конфликты в сфере строительства и делает невозможным подделку или потерю документов. Во время военного положения часть информации скрывается из соображений безопасности.

Напомним, еще с декабря прошлого года взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласованием происходит в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.

Автор:
Татьяна Гойденко