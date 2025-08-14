В Украине заработал государственный геопортал Градостроительного кадастра: объединил данные из всех общин

В Украине на государственном уровне заработал геопортал Градостроительного кадастра (МБКИ), объединяющий данные из всех общин в единой электронной системе. Теперь информацию о действующей и новой градостроительной документации можно просмотреть онлайн на сайте kadastr.gov.ua.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Органы местного самоуправления вносят данные непосредственно в систему, после чего сразу отображаются на интерактивной карте. На сегодняшний день 1 237 общин получили полномочия заказчиков документации, 1 015 уже подключились к сервису, в базе содержится 1 806 действующих и 91 проектная документация.

Пользоваться порталом могут как граждане, так и власти, архитекторы, инженеры и другие специалисты. Система предлагает электронные кабинеты заказчика, разработчика и экспертизы, автоматическую проверку геоданных и публикацию материалов.

Внедрение МБКИ является одним из ключевых этапов цифровизации градостроения, предусмотренным решением правительства. Сервис ускоряет получение разрешительных документов, позволяет просматривать геоданные на карте, уменьшает конфликты в сфере строительства и делает невозможным подделку или потерю документов. Во время военного положения часть информации скрывается из соображений безопасности.

Напомним, еще с декабря прошлого года взаимодействие с градостроительной информацией, документами и их согласованием происходит в электронной системе, в которой будет вся информация о строительстве в городе: документы, информация о зданиях, их энергоэффективность и другие данные.