Майже всі громади України долучилися до цифрового планування територій

Майже всі територіальні громади України отримали повноваження для роботи з містобудівною документацією в єдиній цифровій системі.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Мінрозвитку громад і територій.

На сьогодні понад 1300 громад долучилися до Містобудівного кадастру на державному рівні. Цей інструмент став основою для управління просторовим розвитком та прозорого планування відбудови територій у післявоєнний період.

Наразі 1178 громад, що становить 88% від загальної кількості, вже активно використовують електронні кабінети системи.

Цифрові інструменти дозволяють місцевій владі самостійно формувати, подавати та оприлюднювати містобудівну документацію.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олексія Кулеби, така інтеграція забезпечує громадам реальний вплив на власний розвиток, а державі дозволяє здійснювати контрольовану відбудову.

Найвищу активність у впровадженні цифрових інструментів демонструють Полтавська, Львівська, Волинська, Івано-Франківська та Кіровоградська області.

До процесу також активно долучаються фахівці: у системі вже зареєстровано 215 проєктних та 11 експертних організацій.

Це дозволяє об'єднати зусилля держави, бізнесу та громадського сектору в межах єдиного інформаційного поля.

Про Містобудівний кадастр

Містобудівний кадастр – це єдина цифрова система, яка містить дані про забудову, планування територій, інженерні мережі та обмеження.

Вона забезпечує прозорість рішень і доступ до інформації для громад, держави та бізнесу.

У контексті відбудови МБКД є базовим інструментом для планування розвитку територій, залучення інвестицій та сталого розвитку громад

Нагадаємо, ще з грудня 2024 року взаємодія з містобудівною інформацією, документами та їх погодження відбувається в електронній системі, у якій буде вся інформація про будівництво в місті: документи, інформація про будівлі, їх енергоефективність та інші дані.