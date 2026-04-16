Прозорі аукціони та інвестиції: для громад створили новий інструмент

Громади отримали новий практичний інструмент для роботи з комунальним майном та земельними ділянками. Довідник від “Прозорро.Продажі” містить інструкції, поради та рішення для проведення електронних торгів і залучення інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Прозорро.Продажі" презентували новий довідник для громад, присвячений управлінню комунальним майном. Йдеться про практичний інструмент, який покликаний допомогти органам місцевого самоврядування ефективно організовувати електронні торги з продажу та оренди майна і земельних ділянок.

У довіднику зібрано відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції та рекомендації для ОМС. Зокрема, ресурс пояснює, як більш результативно управляти комунальними активами, проводити прозорі аукціони, залучати інвестиції у громади, а також забезпечувати належну звітність і контроль за процесами.

Окрему увагу приділено практичним кейсам і типовим викликам, з якими стикаються громади у своїй діяльності. Для них у довіднику запропоновано готові рішення, що мають спростити роботу та підвищити ефективність управління на місцях.

Нагадаємо, минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.