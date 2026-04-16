Прозорі аукціони та інвестиції: для громад створили новий інструмент

податки
Громадам дали інструмент, який може змінити управління майном / Depositphotos

Громади отримали новий практичний інструмент для роботи з комунальним майном та земельними ділянками. Довідник від “Прозорро.Продажі” містить інструкції, поради та рішення для проведення електронних торгів і залучення інвестицій.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Новий довідник для громад

"Прозорро.Продажі" презентували новий довідник для громад, присвячений управлінню комунальним майном. Йдеться про практичний інструмент, який покликаний допомогти органам місцевого самоврядування ефективно організовувати електронні торги з продажу та оренди майна і земельних ділянок.

У довіднику зібрано відповіді на найпоширеніші запитання, покрокові інструкції та рекомендації для ОМС. Зокрема, ресурс пояснює, як більш результативно управляти комунальними активами, проводити прозорі аукціони, залучати інвестиції у громади, а також забезпечувати належну звітність і контроль за процесами.

Окрему увагу приділено практичним кейсам і типовим викликам, з якими стикаються громади у своїй діяльності. Для них у довіднику запропоновано готові рішення, що мають спростити роботу та підвищити ефективність управління на місцях.

Нагадаємо, минулий 2025 рік став роком фінансового зміцнення для українських міст і сіл. За офіційними даними, місцеві бюджети отримали понад 491 млрд грн податкових надходжень. Це на 13,4 % більше, ніж торік, що є вагомим показником економічної адаптації країни.

Автор:
Ольга Опенько