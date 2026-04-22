Аграрії Херсонщини отримали 237 млн грн компенсацій за знищені посіви

добрива
Аграрії Херсонщини отримали 237 млн грн компенсацій / Depositphotos

Аграрії Херсонської області, які подали заявки у 2025 році, вже отримали 237,5 млн грн державної компенсації за пошкоджені посіви. Фінансову підтримку надали 236 господарствам регіону, а загальна площа втрачених посівів сягнула 52 тис. гектарів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Мінекономіки.

Йдеться про оновлений механізм державної допомоги сільгоспвиробникам, які зазнали збитків через війну та несприятливі погодні умови. Програму уряд оновив у 2025 році, щоб розширити доступ до компенсацій для аграріїв із найбільш постраждалих територій.

Право на виплати мають господарства, що працюють у громадах можливих або активних бойових дій, зокрема там, де офіційно не визначено дату завершення бойових дій. Максимальний розмір компенсації становить до 4 700 грн за гектар пошкоджених посівів, але не більше ніж за 2 тис. гектарів на одне господарство в межах одного надзвичайного випадку.

У 2026 році програма продовжує діяти. Подати заявку можна через електронний кабінет у Державному аграрному реєстрі із застосуванням кваліфікованого електронного підпису. До пакета документів потрібно додати статистичні звіти, довідки про надзвичайну ситуацію, акти обстеження посівів, підтвердження відсутності податкових боргів та страхових виплат.

Заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Тарас Висоцький зазначив, що для Херсонщини така підтримка є не лише компенсацією втрат, а й інструментом збереження виробництва, робочих місць та можливості готуватися до нового сезону.

Для регіону, який залишається одним із ключових аграрних центрів країни та водночас працює в умовах війни, ці виплати означають шанс утримати посівні площі та продовжити роботу бізнесу. Це також сигнал, що держава зберігає фокус на відновленні економіки прифронтових територій.

Нагадаємо, в Україні стартував масштабний проєкт модернізації зрошувальних систем, що посилить спроможність організацій водокористувачів та впровадить сучасні підходи до управління меліорацією.

Автор:
Тетяна Гойденко