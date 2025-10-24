Угорщина шукає шляхи, як обійти санкції США проти російської нафти

Угорщина працює над пошуком шляхів, аби обійти нещодавно запроваджені Сполученими Штатами санкції проти великих російських нафтових компаній, зокрема “Лукойлу” та “Роснефти”.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Reuters, про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Санкції президента США Дональда Трампа спричинили занепокоєння в Будапешті через значну залежність країни від російської сировини.

За даними агентства, Орбан підтвердив, що провів переговори з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо впливу обмежень.

"Ми працюємо над тим, як обійти цю санкцію", — сказав прем'єр-міністр, вступаючи на державному радіо Kossuth.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, загальною потужністю переробляючи 14,2 мільйона тонн сирої нафти на рік, залежать від російської сирої нафти, що транспортується трубопроводом "Дружба".

Словацький підрозділ MOL Slovnaft заявив у четвер, що аналізує можливий вплив санкцій США, які мають набути чинності пізніше в листопаді, на його діяльність.

Нагадаємо, США запровадило санкції проти двох найбільших нафтокомпаній Росії "Роснефть" та "Лукойл", через неготовність Москви до завершення війни в Україні. Як наголосили у Мінфіні США, обмеження мають підірвати здатність РФ отримувати прибутки для продовження війни, насамперед через енергетичну галузь.

Цей крок, який вже призвів до зростання світових цін на нафту, особливо гостро поставив питання для Угорщини та Словаччини, які є найбільшими в ЄС споживачами російської нафти після отримання винятків з-під європейських обмежень.

Також китайські державні нафтові компанії призупинили закупівлі російської нафти. Занепокоєння щодо санкцій змусило великих китайських гравців, включаючи PetroChina, Sinopec, CNOOC та Zhenhua Oil, утриматися від торгівлі російською морською нафтою принаймні у короткостроковій перспективі.