Венгрия заключила контракт на поставку газа с французской компанией Engie

Венгрия диверсифицирует источники энергоснабжения и закупит 4 млрд кубометров сжиженного природного газа у французской энергетической компании Engie.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто.

По его словам, Венгрия подписала контракт на поставку сжиженного природного газа сроком 10 лет.

"С 2028 года мы будем покупать 4 млрд куб. м газа в течение 10 лет у Engie", - отметил Сиярто.

Он подчеркнул, что энергоснабжение для Венгрии будет безопасно только при условии, что страна сможем импортировать его из как можно большего количества источников и маршрутов.

"Диверсификация означает добавление новых источников с сохранением существующих", - подчеркнул Сиярто.

В сентябре Венгрия заключила соглашение по Shell на 2 миллиарда кубометров газа, которые будут поставлены в течение десяти лет, начиная с 2026 года.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что Будапешт не откажется от закупки нефти в России, даже если об этом попросит лично президент США Дональд Трамп.

Он объяснил это тем, что Венгрия не имеет выхода к морю, поэтому государство не перестанет покупать российскую нефть.