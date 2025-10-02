Запланована подія 2

Угорщина уклала контракт на поставку газу з французькою компанією Engie

Угорщина уклала контракт на поставку газу
Фото: Петер Сійярто / X

Угорщина диверсифікує джерела енергопостачання і закупить 4 млрд кубометрів скрапленого природного газу у французької енергетичної компанії Engie.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

За його словами, Угорщина підписала контракт на поставку скрапленого природного газу строком на 10 років.

"З 2028 року ми купуватимемо 4 млрд куб. м газу протягом 10 років у Engie", - зауважив Сіярто .

Він наголосив, що енергопостачання для Угорщини буде безпечним лише за умови, що країна зможемо імпортувати його з якомога більшої кількості джерел та маршрутів.

"Диверсифікація означає додавання нових джерел зі збереженням існуючих", - наголосив Сіярто.

У вересні Угорщина уклала угоду з Shell на 2 мільярди кубометрів газу, які будуть поставлені протягом десяти років, починаючи з 2026 року. 

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить особисто президент США Дональд Трамп.

Він пояснив це тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту. 

Автор:
Світлана Манько