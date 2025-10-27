США вимагають від Угорщини припинити імпорт російської нафти

Сполучені Штати посилили тиск на Угорщину, вимагаючи від Будапешта відмовитися від російської нафти та знайти альтернативних постачальників енергоносіїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що на відміну від багатьох своїх сусідів по Європейському Союзу, які доклали зусиль для скорочення залежності від російських енергоносіїв після повномасштабного вторгнення Москви в Україну у 2022 році, Угорщина з того часу збільшила свої закупівлі.

"Нашим друзям в Угорщині потрібно багато чого спланувати, і ми, як добрі союзники, звичайно ж, допоможемо їм скласти ці плани і реалізувати їх, щоб позбавити їх від російської нафти і газу", – заявив посол США в НАТО Метью Вітакер.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що Будапешт не відмовиться від закупівлі нафти в Росії, навіть якщо про це попросить особисто президент США Дональд Трамп.

Він пояснив це тим, що Угорщина не має виходу до моря, тому держава не припинить купувати російську нафту.

За словами Вітакера, аргумент Будапешта про відсутність виходу до моря не може бути виправданням, адже країна має можливість отримувати нафту альтернативними маршрутами — зокрема через Хорватію.

Натомість Будапешт критикує ідею постачання нафти хорватським маршрутом, посилаючись на високу вартість і технічні обмеження.

Хорватія відкинула ці занепокоєння, заявивши, що пропускна спроможність достатня для постачання як Угорщини, так і Словаччини.

"Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми продовжимо співпрацювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія, та іншими країнами, які можуть допомогти їм позбутися залежності" , - підкреслив Вітакер.

Він додав, що США звернулися також до Туреччини та Словаччини з подібною вимогою.

Крім того, Трамп неодноразово закликав європейські країни припинити купувати енергоресурси в Росії.

Наразі Угорщина працює над пошуком шляхів, аби обійти нещодавно запроваджені Сполученими Штатами санкції проти великих російських нафтових компаній, зокрема “Лукойлу” та “Роснефти”.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що провів переговори з угорською нафтогазовою компанією MOL щодо впливу обмежень.

"Ми працюємо над тим, як обійти цю санкцію", — сказав прем'єр-міністр.

Як повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, Орбан зустрінеться з Трампом наступного тижня, під час якої він спробує обговорити вплив санкцій США на поставки російської нафти.