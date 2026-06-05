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Энергорынки Украины и ЕС полностью объединят в 2028 году

Энергетика
Энергорынки Украины и ЕС полностью объединят в 2028 году / Depositphotos

Внедрение законодательства об объединении энергетических рынков Украины и Европейского Союза будет продолжаться в течение 2026-2027 годов. Полноценный запуск единого пространства запланирован ориентировочно на 2028 год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса в интервью пресс-службе Аппарата Верховной Рады.

По его словам, в 2028 году ожидается запуск полного market coupling – механизма, предусматривающего полное слияние национального и европейского энергетических рынков. В это время принятый закон заработает на практике в полном объеме.

Главные преимущества объединения для украинцев и бизнеса

Интеграция в европейское энергопространство принесет Украине несколько стратегических преимуществ:

  • Стабильность энергосистемы: импорт электроэнергии существенно упростится благодаря автоматизации и ускорению процессов. Это означает, что в случае возникновения дефицита или проблем с собственной генерацией в Украине будет меньше отключений света.
  • Ужесточение конкуренции: европейские поставщики получат свободный доступ к украинскому рынку. Это автоматически снизит рыночную власть и влияние крупных монополистов.
  • Новые возможности экспорта: украинские энергетические компании станут полноценными участниками европейского рынка. Они смогут свободно торговать электричеством не только со смежными государствами, но и по всей территории Европы.

Кроме того, запуск единого рынка открывает значительные перспективы привлечения иностранного капитала. Украина располагает благоприятными климатическими условиями и стимулирующим законодательством для развития "зеленой" энергетики, поэтому новые инвесторы смогут строить генерирующие объекты в Украине и напрямую продавать чистую электроэнергию в страны ЕС.

Напомним, ранее регулятор утвердил комплексный план объединения энергорынков Украины и ЕС. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально утвердила профильный пошаговый план мероприятий. Документ регламентирует технические и юридические процедуры, необходимые для успешного слияния энергетических рынков Украины и Европейского Союза.

Автор:
Максим Кольц