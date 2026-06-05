Енергоринки України та ЄС повністю об'єднають у 2028 році

Впровадження законодавства про об'єднання енергетичних ринків України та Європейського Союзу триватиме упродовж 2026–2027 років. Повноцінний запуск єдиного простору запланований орієнтовно на 2028 рік.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву голови парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрія Геруса в інтерв'ю пресслужбі Апарату Верховної Ради.

За його словами, у 2028 році очікується запуск повного market coupling — механізму, який передбачає повне злиття національного та європейського енергетичних ринків. Саме тоді ухвалений закон запрацює на практиці в повному обсязі.

Головні переваги об'єднання для українців та бізнесу

Інтеграція в європейський енергопростір принесе Україні кілька стратегічних переваг:

Стабільність енергосистеми: імпорт електроенергії суттєво спроститься завдяки автоматизації та пришвидшенню процесів. Це означає, що у разі виникнення дефіциту чи проблем із власною генерацією в Україні буде менше відключень світла.

Посилення конкуренції: європейські постачальники отримають вільний доступ до українського ринку. Це автоматично знизить ринкову владу та вплив великих вітчизняних монополістів.

Нові можливості для експорту: українські енергетичні компанії стануть повноцінними учасниками європейського ринку. Вони зможуть вільно торгувати електрикою не лише із суміжними державами, а й по всій території Європи.

Крім того, запуск єдиного ринку відкриває значні перспективи для залучення іноземного капіталу. Україна має сприятливі кліматичні умови та стимулююче законодавство для розвитку "зеленої" енергетики, тож нові інвестори зможуть будувати генеруючі об'єкти в Україні та напряму продавати чисту електроенергію до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше регулятор затвердив комплексний план обʼєднання енергоринків України та ЄС. Національна комисія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), офіційно затвердила профільний покроковий план заходів. Цей документ регламентує технічні та юридичні процедури, необхідні для успішного злиття енергетичних ринків України та Європейського Союзу.