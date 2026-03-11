Фицо заявил, что договорился с ЕС о возобновлении нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен заявил, что они договорились о возобновлении транзита российской нефти по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает словацкое издание SME .

Фицо сообщил, что ЕС выразил готовность предоставить техническую и финансовую помощь по ремонту нефтепровода.

Он отметил, что во время встречи продемонстрировал спутниковые снимки, якобы подтверждающие, что трубопровод "Дружба" на территории Украины не поврежден. Фицо утверждает, что прекращение транзита было односторонним решением президента Владимира Зеленского.

По словам словацкого премьера, президент Еврокомиссии согласилась в необходимости восстановления трубопровода и предложила помощь ЕС и финансирование.

Фицо подчеркнул, что Словакия готова помочь, если повреждения подтвердятся.

Ранее Европейская комиссия официально подтвердила, что изучает варианты финансовой поддержки Украины для ремонта поврежденного нефтепровода Дружба.

Зеленский против возобновления "Дружбы"

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за то, что не нужно восстанавливать поврежденный нефтепровод "Дружба". Об этом он сказал на брифинге по итогам заседания правительства.

По мнению президента, этого не нужно делать, ведь это российская нефть, и "они нас убивают, а мы должны дать нефть Орбану, потому что он, бедненький, без этой нефти не может выиграть выборы".

Но поскольку без восстановления нефтепровода кредит ЕС для Украины на 90 млрд евро будет заблокирован, Зеленский допускает, что в течение полутора месяцев возобновление "Дружбы" возможно.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что заставит Украину возобновить поставки нефти по нефтепроводу "Дружба". Он утверждает, что добьется этого не соглашением или договоренностью, а силой.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.