Еврокомиссия готовит финансовую помощь для восстановления нефтепровода "Дружба"
Европейская комиссия официально подтвердила, что изучает варианты финансовой поддержки Украины для ремонта поврежденного нефтепровода Дружба.
Как пишет delo.ua, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По данным агентства, официальный представитель Еврокомиссии Олоф Гилл во время брифинга в Брюсселе отметил, что рассматриваются различные механизмы содействия возобновлению поставок нефти, среди которых и предоставление прямой финансовой помощи.
"Я подтверждаю, что комиссия рассматривает варианты помощи для возобновления поставок нефти через этот трубопровод, включая возможную финансовую поддержку", - сказал пресс-секретарь.
В ЕК отмечают, что обладают достаточной информацией о состоянии инфраструктуры, даже при ограниченном доступе для инспекций. Комиссия стремится ускорить процесс восстановления на фоне роста напряженности между Украиной и Венгрией со Словакией.
В настоящее время Брюссель пытается найти выход из ситуации, угрожающей энергетической стабильности региона.
Напомним, что ряд стран Европы и Европейская комиссия просили Киев разрешить визит в нефтепровод "Дружба", чтобы доказать, что Украина действительно пытается возобновить транзит нефти, но получили отказ.
Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод
Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах Львовской области.
В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ждет от Венгрии и стран ЕС официального обращения о допуске к поврежденной инфраструктуре нефтепровода "Дружба" для проверки. Также президент сообщил, что его позиция - не восстанавливать нефтепровод "Дружба".
О нефтепроводе "Дружба"
Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.
Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.