Єврокомісія готує фінансову допомогу для відновлення нафтопроводу "Дружба"

Європейська комісія офіційно підтвердила, що вивчає варіанти фінансової підтримки України для ремонту пошкодженого нафтопроводу “Дружба”.

Як пише delo.ua , про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За даними агентства, офіційний представник Єврокомісії Олоф Гілл під час брифінгу в Брюсселі зазначив, що розглядаються різні механізми сприяння відновленню постачання нафти, серед яких і надання прямої фінансової допомоги.

"Я підтверджую, що комісія розглядає варіанти допомоги для відновлення постачання нафти через цей трубопровід, включно з можливою фінансовою підтримкою", - сказав прессекретар.

У ЄК наголошують, що володіють достатньою інформацією про стан інфраструктури, навіть за умов обмеженого доступу для інспекцій. Комісія прагне прискорити процес відновленняна на тлі зростання напруженості між Україною та Угорщиною зі Словаччиною.

Наразі Брюссель намагається знайти вихід із ситуації, що загрожує енергетичній стабільності регіону.

Нагадаємо, що низка країн Європи та Європейська комісія просили Київ дозволити візит до нафтопроводу "Дружба", щоб довести, що Україна справді намагається відновити транзит нафти, але отримали відмову.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Україна офіційно попередила, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не поновлять його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару.

Президент України Володимир Зеленський, заявив, що Україна чекає від Угорщини та країн ЄС офіційного звернення щодо допуску до пошкодженої інфраструктури нафтопроводу "Дружба" задля перевірки. Також президент повідомив, що його позиція — не відновлювати нафтопровід "Дружба".

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" - це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.