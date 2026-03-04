ЕС требует от Украины допустить инспекцию на поврежденный нефтепровод "Дружба"

Европейский союз усиливает давление на Украину из-за ситуации вокруг поврежденного российским ударом нефтепровода "Дружба" и требует допустить туда европейскую инспекцию.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Венгрия и Словакия обвиняют Киев в затягивании восстановления после российского удара 27 января, утверждая, что Украина преувеличивает масштабы разрушений.

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил, что Украина "забила гол в свои ворота", дав Венгрии повод блокировать кредит на 90 млрд евро от ЕС.

"Мы не можем сказать, есть повреждения или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что ведется активное восстановление. Но этого сделано не было", – сказал он.

Как пишет FT, президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен и президент Европейского совета Антониу Кошта во время визита в Киев также обращались с просьбой допустить независимую миссию для оценки убытков, однако получили отказ.

Ранее Европейская комиссия положительно оценила инициативу премьер-министра Венгрии Виктора Орбана направить в Украину инспекционную миссию по оценке состояния ремонтных работ на поврежденном нефтепроводе "Дружба". В Брюсселе заявили, что готовы учитывать выводы такой миссии,

Что говорит Киев

В Киеве настаивают, что инфраструктура серьезно повреждена в результате российского авиаудара. Глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий сообщил, что после удара вспыхнул резервуар объемом 75 тысяч кубометров нефти, пожар тушили десять дней, были повреждены кабели, трансформаторы и система обнаружения утечек.

"Воздушная атака повлекла за собой пожар в крупнейшем нефтяном резервуаре в Европе, диаметр которого равен размеру футбольного поля", — отметил он. По его словам, полная оценка ущерба требует времени.

Украинские власти заявляют, что европейским партнерам переданы доказательства разрушений, а отказ в доступе инспекторам объясняют соображениями безопасности.

В Украине также отмечают, что проведение ремонтных работ в зоне постоянных обстрелов опасно. Один из чиновников подверг сомнению целесообразность срочного возобновления транзита.

"Почему мы должны ремонтировать трубопровод — во время войны и без соглашения о прекращении огня — поставляющего нефть из России друзьям России ?", — спросил он

Спор усилился на фоне роста цен на энергоносители после военных действий США и Израиля против Ирана, повлиявших на глобальные поставки нефти и газа.

Орбан обвинил Украину в блокировании транзита по нефтепроводу "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал письмо президенту Еврокомиссии Урсули фон дер Ляен, в котором обвинил Украину в якобы блокировании транзита нефти по трубопроводу "Дружба".

Он заявил, что Украина якобы заблокировала поставки нефти в Венгрию, несмотря на отсутствие технических или эксплуатационных причин для остановки. По его словам, это подтверждают недавно обнародованные спутниковые данные. Премьер Венгрии утверждает, что решение Киева носит сугубо политический характер и связано с намерением повлиять на избирательную кампанию в Венгрии.

Орбан также сообщил, что на прошлой неделе Будапешт вместе со Словакией пытались урегулировать ситуацию по дипломатическому пути. В частности, стороны предложили направить совместную миссию экспертов по оценке состояния украинского участка трубопровода. По его словам, эти инициативы были отклонены.

В обращении к Еврокомиссии венгерский премьер заявил, что действия Украины нарушают ее правовые обязательства перед ЕС. В то же время, он выразил сомнение в том, что правовые механизмы международного и европейского права позволят быстро возобновить поставки энергоносителей.

Орбан призвал Еврокомиссию нейтрализовать энергетическое оружие, которое, по его словам, использует Украина и усилить политическое давление на Киев. Он также подчеркнул, что ожидает обеспечения выполнения соответствующих положений Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.