Венгрия и Словакия не верят в технические причины остановки нефтепровода "Дружба" и требуют допуска к месту аварии

Венгрия и Словакия официально договорились о формировании совместного следственного комитета по проверке повреждений нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Отмечается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо призвали Украину предоставить доступ специалистам к месту аварии и возобновить транспортировку сырья.

Стороны намерены предложить Европейской комиссии поддержать создание этой структуры для выяснения технического состояния магистрали.

Поставки нефти в обе страны были прекращены 27 января. Причиной является повреждение инфраструктуры в результате удара российского беспилотника.

Лидеры Венгрии и Словакии, единственных стран Европейского Союза, которые до сих пор импортируют российскую нефть, считают остановку транзита политически мотивированной.

Виктор Орбан призвал президента Владимира Зеленского обеспечить условия для работы комитета, в то время как Роберт Фицо выразил опасение, что Брюссель игнорирует интересы стран-членов ЕС в интересах Украины.

Несмотря на то, что сбой не привел к дефициту топлива на внутренних рынках, Венгрии и Словакии пришлось привлечь стратегические государственные резервы сырой нефти.

Венгерская компания MOL уже заказала танкерные партии нефти по альтернативным направлениям, в частности, из Саудовской Аравии, Норвегии и Казахстана.

Ранее Словакия на фоне конфликта прекратила экстренную помощь украинской энергосистеме, а Роберт Фицо анонсировал телефонный разговор с президентом Украины по обсуждению ситуации.

Напомним, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально обратился к руководству Европейского Союза с предложением организовать специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба" на территории Украины. Орбан также написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину во вмешательстве в выборы.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области. В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не собираются возобновлять его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.