Орбан требует от ЕС проверить повреждение нефтепровода "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан официально обратился к руководству Европейского Союза с предложением организовать специальную миссию для оценки состояния нефтепровода "Дружба" на территории Украины.

В письме президенту Европейского совета Антонио Косте, с которым ознакомилось агентство Reuters, венгерский лидер отметил необходимость привлечения экспертов от Венгрии и Словакии для установления реального объема повреждений инфраструктуры.

"Венгрия поддерживает идею проведения миссии по выяснению фактов с участием экспертов, делегированных Венгрией и Словакией, для проверки статуса нефтепровода "Дружба"", – заявил Орбан в письме.

По его словам, это может помочь разблокировать новое финансирование ЕС для Украины.

Напомним, что Орбан также написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину во вмешательстве в выборы.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области. В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не собираются возобновлять его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.