Орбан готов разблокировать 50 млрд евро для Украины: какие условия Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что готов поддержать предоставление финансирования Украине из бюджета ЕС, если Брюссель позволит ежегодно пересматривать эту помощь.

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Об этом Орбан сказал в интервью французскому изданию Le Point, передает " Европейская правда ".

"Венгрия готова участвовать в решении двадцати семи, если будет гарантировано, что мы будем ежегодно решать, посылать эти деньги или нет", - сказал Орбан.

Он уточнил, что хочет не исключительного права для Венгрии, а чтобы согласовали ежегодно единогласно.

"К сожалению, эта позиция понимается или интерпретируется некоторыми странами как средство ежегодного шантажа… Наша позиция заключается в том, что речь идет не о шантаже вето, а о восстановлении и сохранении единства Европейского Союза", – утверждает венгерский премьер.

Отметим, что финансирование для Украины лидеры стран ЕС рассмотрят на саммите 1 февраля.

Вето Орбана на помощь Украине от ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине, из-за чего Евросоюз не смог одобрить выделение 50 миллиардов евро.

Для того чтобы Венгрия не блокировала деньги для Украины, Европейская комиссия решила предоставить ей 10 млрд евро из "замороженных" ранее средств от Европейского союза.

Также исполнительный комитет Европейского Союза одобрил выделение 900 миллионов евро Венгрии в рамках до сих пор замороженной доли средств из Фонда восстановления ЕС.

Ранее сообщалось, что члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы.

На фоне новостей о рассмотрении резолюции о лишении права голоса в Совете ЕС Венгрия заявила, что готова уступить и разблокировать финансирование для Украины, которое составляет €50 млрд.