Правительство Венгрии угрожает ценностям, институтам и фондам ЕС, - Европарламент

Европарламент осудил умышленные, непрерывные и систематические усилия венгерского правительства, направленные на подрыв основных ценностей ЕС.

Об этом говорится на официальном сайте Европарламента.

В резолюции, принятой в четверг 18 января 345 голосами "за", 104 "против" и 29 "воздержавшихся", депутаты Европарламента выразили серьезную обеспокоенность дальнейшим разрушением демократии, верховенства закона и основных прав в Венгрии, в частности, с помощью недавнего решения так называемого пакета "защиты национального суверенитета", который сравнивают с печально известным российским "законом об иностранных агентах".

Кроме того, депутаты Европарламента осуждают действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре 2023 года заблокировал важное решение о пересмотре долгосрочного бюджета ЕС, включая пакет помощи Украине. Парламентарии подчеркнули, что это произошло в "полном неуважении и нарушении стратегических интересов ЕС, а также в нарушении принципа искреннего сотрудничества".

В резолюции также говорится, что парламент сожалеет о решении Еврокомиссии разблокировать до €10,2 млрд ранее замороженных средств – несмотря на то, что Венгрия не выполнила необходимых реформ для обеспечения независимости судебной системы.

Среди того, что еще осуждают депутаты Европарламента, в резолюции указана системная дискриминационная практика при распределении средств по научным кругам, журналистам, политическим партиям и гражданскому обществу. Парламентарии отмечают, что меры, необходимые для освобождения финансирования ЕС в соответствии с разными правилами, должны рассматриваться как единый пакет. При этом если в любой отрасли сохраняются недостатки, никакие платежи производиться не должны.

Учитывая все эти проблемы, депутаты Европарламента ставят под сомнение, сможет ли правительство Венгрии выполнять свои обязанности по голосованию в Совете Евросоюза во второй половине 2024 года, поскольку если должность президента Европейского совета станет вакантной, то эти обязанности лягут на премьер-министра Венгрии.

"Депутаты Европарламента просят Совет найти надлежащие решения для смягчения этих рисков и призывают к реформе процесса принятия решений в Раде, чтобы пресечь злоупотребление правом вето и шантажа", - подытожили парламентарии.

Это уже не в первый раз, когда Европарламент осудил "умышленные и систематические усилия" правительства Венгрии по "подрыву европейских ценностей". В сентябре 2022 года соответствующий отчет был одобрен 433 депутатами при 123 голосах "против" и 28 "удержавшихся".

Тогда евродепутаты указали, что именно отсутствие решительных действий Евросоюза способствовало возникновению в Венгрии "гибридного режима избирательной автократии", то есть конституционной системы, где проходят выборы, но отсутствует уважение демократических норм и стандартов. Они также призвали Европейскую комиссию в полной мере использовать в этом контексте все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, в частности бюджетное регулирование.

Ранее сообщалось, что на фоне новостей о рассмотрении резолюции о лишении права голоса в Совете ЕС Венгрия заявила, что готова уступить и разблокировать финансирование для Украины, составляющее €50 млрд.

По словам нескольких европейских дипломатов и чиновников, премьер-министр Виктор Орбан готов к компромиссу по использованию денег из бюджета блока, даже несмотря на то, что новое соглашение, скорее всего, не будет отвечать требованиям, которые он выдвинул в прошлом месяце.

С тех пор в ЕС осторожно ищут, как решить данную проблему до того, как Орбан и другие лидеры встретятся на саммите в Брюсселе 1 февраля.

Напомним, члены ЕС планируют лишить Венгрию права голоса, чтобы одобрить соглашение о предоставлении помощи Украине в размере €50 млрд на 2024-2027 годы, поскольку Орбан наложил вето на пакет помощи Украине.

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