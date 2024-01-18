Уряд Угорщини загрожує цінностям, інститутам і фондам ЄС, - Європарламент

Європарламент засудив навмисні, безперервні та систематичні зусилля угорського уряду, які направлені на підрив основних цінностей ЄС.

Про це йдеться на офіційному сайті Європарламенту.

У резолюції, прийнятій у четвер 18 січня 345 голосами "за", 104 "проти" та 29, що "утрималися", депутати Європарламенту висловили серйозне занепокоєння подальшим руйнуванням демократії, верховенства закону та основних прав в Угорщині, зокрема, за допомогою нещодавно ухваленого так званого пакету "захисту національного суверенітету", який порівнюють із сумнозвісним російським "законом про іноземних агентів".

Крім того, депутати Європарламенту засуджують дії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який у грудні 2023 року заблокував важливе рішення про перегляд довгострокового бюджету ЄС, включаючи пакет допомоги Україні. Парламентарі наголосили, що це відбулося у "повній неповазі та порушенні стратегічних інтересів ЄС, а також у порушенні принципу щирої співпраці".

У резолюції також йдеться про те, що парламент жалкує про рішення Єврокомісії розблокувати до €10,2 млрд раніше заморожених коштів – попри те, що Угорщина не виконала необхідні реформи для забезпечення незалежності судової системи.

Серед того, що ще засуджують депутати Європарламенту, у резолюції зазначена системна дискримінаційна практика при розподілі коштів щодо наукових кіл, журналістів, політичних партій та громадянського суспільства. Парламентарі зазначають, що заходи, необхідні для вивільнення фінансування ЄС відповідно до різних правил, повинні розглядатися як єдиний пакет. При цьому, якщо в будь-якій галузі зберігаються недоліки, жодні платежі проводитись не повинні.

Зважаючи на всі ці проблеми, депутати Європарламенту ставлять під сумнів, чи зможе уряд Угорщини виконувати свої обов'язки щодо голосування в Раді Євросоюзу у другій половині 2024 року, оскільки якщо посада президента Європейської ради стане вакантною, то ці обов'язки ляжуть на прем'єр-міністра Угорщини.

"Депутати Європарламенту просять Раду знайти належні рішення для пом'якшення цих ризиків та закликають до реформи процесу прийняття рішень у Раді, щоб покласти край зловживанню правом вето та шантажу", - підсумували парламентарі.

Це вже не вперше, коли Європарламент засудив "навмисні та систематичні зусилля" уряду Угорщину щодо "підриву європейських цінностей". У вересні 2022 року відповідний звіт було схвалено 433 депутатами при 123 голосах "проти" та 28, що "утрималися".

Тоді євродепутати вказали, що саме відсутність рішучих дій Євросоюзу сприяла виникненню в Угорщині "гібридного режиму виборчої автократії", тобто конституційної системи, де відбуваються вибори, але відсутня повага до демократичних норм і стандартів. Вони також закликали Європейську комісію повною мірою використати в цьому контексті всі інструменти, які є в її розпорядженні, зокрема бюджетне регулювання.

Раніше повідомлялося, що на тлі новин про розгляд резолюції про позбавлення права голосу в Раді ЄС Угорщина заявила, що готова поступитися і розблокувати фінансування для України, яке складає €50 млрд.

За словами кількох європейських дипломатів і чиновників, прем'єр-міністр Віктор Орбан готовий до компромісу щодо використання грошей з бюджету блоку, навіть незважаючи на те, що нова угода, скоріш за все, не відповідатиме вимогам, які він висунув минулого місяця.

З того часу в ЄС обережно шукають як вирішити дану проблему до того, як Орбан та інші лідери зустрінуться на саміті в Брюсселі 1 лютого.

Нагадаємо, члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром €50 млрд на 2024-2027 роки, оскільки Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні.

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