Орбан готовий розблокувати 50 млрд євро для України: які умови Угорщини

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що готовий підтримати надання фінансування Україні з бюджету ЄС, якщо Брюссель дасть можливість переглядати цю допомогу щороку.

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Про це Орбан сказав у інтерв’ю французькому виданню Le Point, передає "Європейська правда".

"Угорщина готова брати участь у рішенні двадцяти семи, якщо буде гарантовано, що ми щороку вирішуватимемо, чи посилатимемо ці гроші, чи ні", - сказав Орбан.

Він уточнив, що хоче не виняткового права для Угорщини, а щоб допомогу погоджували щороку одноголосно.

"На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу… Наша позиція полягає в тому, що йдеться не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", – стверджує угорський прем'єр.

Зауважимо, фінансування для України лідери країн ЄС розглянуть на саміті 1 лютого.

Вето Орбана на допомогу Україні від ЄС

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на пакет допомоги Україні, через що Євросоюз не зміг схвалити виділення 50 мільярдів євро.

Для того, щоб Угорщина не блокувала гроші для України, Європейська комісія вирішила надати їй 10 млрд євро із "заморожених" раніше коштів від Європейського союзу.

Також виконавчий комітет Європейського Союзу схвалив виділення 900 мільйонів євро Угорщині в рамках її досі замороженої частки коштів з Фонду відновлення ЄС.

Раніше повідомлялося, що члени ЄС планують позбавити Угорщину права голосу, щоб схвалити угоду про надання допомоги Україні розміром €50 млрд на 2024-2027 роки.

На тлі новин про розгляд резолюції про позбавлення права голосу в Раді ЄС Угорщина заявила, що готова поступитися і розблокувати фінансування для України, яке складає €50 млрд.