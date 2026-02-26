Орбан написал открытое письмо Зеленскому: призвал открыть нефтепровод "Дружба"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал открытое письмо президенту Владимиру Зеленскому, в котором призвал открыть нефтепровод "Дружба" и обвинил Украину во вмешательстве в выборы.

Как пишет Delo.ua, об этом Орбан написал в соцсети Х.

Он обвинил Зеленского в неприятии позиции венгерского правительства в отношении российско-украинской войны и стремлении втянуть в нее Венгрию.

Орбан также утверждает, что в течение четырех лет президент получил поддержку Брюсселя и заручился поддержкой венгерской оппозиции.

По мнению премьер-министра, Зеленский, Брюссель и венгерская оппозиция координируют усилия для приведения к власти в Венгрии проукраинского правительства.

Также он повторил обвинения в прекращении транзита российской нефти из-за нефтепровода "Дружба", который имеет решающее значение для энергоснабжения Венгрии.

"Ваши действия противоречат интересам Венгрии и ставят под угрозу безопасное и доступное энергоснабжение венгерских семей. Поэтому я призываю вас изменить свою антивенгерскую политику! Мы сочувствуем украинскому народу, но мы не хотим участвовать в войне. Мы не хотим финансировать военные усилия и не хотим платить больше".

Он призвал Зеленского немедленно вновь открыть нефтепровод "Дружба" и воздержаться от дальнейших нападений на энергетическую безопасность Венгрии.

Выборы в Венгрии и обвинения в адрес Украины

Аналитики связывают деструктивную позицию Виктора Орбана с приближающимися выборами в апреле.

Теперь его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной силе "Тиса" Петера Мадьяра около 10 пунктов.

Также он обвинил Киев в остановке потоков по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть из России в Венгрию через Украину. Трубопровод был поврежден Россией, но Орбан обвинил Украину в отказе от ремонта.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода "Дружба" в РФ и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

В период ремонта Украина предложила альтернативные маршруты транзита нефти в европейские страны.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области 27 января.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"

Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.