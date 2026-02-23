Россия ответственна за повреждение "Дружбы": заявление Еврокомиссии по ремонту нефтепровода

Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода Дружба на Российскую Федерацию и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на "Интерфакс-Украина", об этом заявила спикер Европейской комиссии Анна-Кайса Итконнен во время брифинга в Брюсселе.

Она обозначила текущую ситуацию вокруг критической инфраструктуры тремя пунктами:

Вина РФ: Россия несет полную ответственность за уничтожение трубопровода Приоритет безопасности: Энергонезависимость государств-членов ЕС остается главной задачей Комиссии. Ремонтные работы: Украина обязалась отремонтировать магистраль, самостоятельно определяя сроки выполнения работ.

Спикер также отметила, что в эту среду будет созвана координационная группа по вопросам нефти, чтобы подвести итоги ситуации. По результатам заседания группы информация будет передана Украине, которая не будет участвовать в заседании.

Комментируя угрозы премьера Словакии Роберта Фицо по поводу возможного прекращения аварийной помощи Украине в электросети, Итконен напомнила, что не правительства поставляют электроэнергию Украине.

"Украина и Молдова синхронизировали свои энергетические системы с континентальной европейской энергосистемой. На практике это означает, что украинские поставщики электроэнергии покупают электроэнергию по рыночным ценам на оптовых рынках электроэнергии ЕС и затем поставляют эту электроэнергию обратно домой", - пояснила Иткон.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призвало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".