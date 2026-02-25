Европейская комиссия планирует 15 апреля подать законодательное предложение о постоянном запрете импорта российской нефти.

Как сообщает Delo.ua, об этом сообщает агентство Reuters, со ссылкой на документ и источники в институтах ЕС.

По словам двух европейских чиновников, избранную дату – через три дня после парламентских выборов в Венгрии – определили намеренно, чтобы энергетический вопрос не стал ключевой темой предвыборной кампании. Будапешт и Братислава, до сих пор зависящие от поставок российской нефти, выступают против полного запрета.

ЕС уже запретил импорт российской нефти морем, однако новая инициатива должна закрепить полный отказ от российского сырья в законодательстве — так, чтобы оно оставалось в силе даже в случае возможной отмены санкций после мирного соглашения по войне в Украине.

Спикер Еврокомиссии отметил, что повестка дня пока предыдущая и окончательные сроки подачи предложения не подтверждены.

Ожидается, что Брюссель попытается обойти возможное вето, используя механизм принятия решений квалифицированным большинством государств-членов.

Еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что предложение предусматривает поэтапный отказ от импорта российской нефти до конца 2027 года.

По состоянию на последний квартал прошлого года доля российской нефти в импорте ЕС составила всего около 1%. Ранее Евросоюз также законодательно закрепил полный отказ от российского газа до 2027 года – Венгрия и Словакия пообещали обжаловать это решение в суде.

Сам Орбан называет апрельские выборы "выбором между войной и миром", утверждая, что его оппоненты втянут страну в войну в Украине, что они отрицают.

Выборы в Венгрии

Аналитики связывают деструктивную позицию Виктора Орбана с приближающимися выборами в апреле.

Теперь его партия "Фидес" проигрывает оппозиционной силе "Тиса" Петера Мадьяра около 10 пунктов.

Также он обвинил Киев в остановке потоков по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть из России в Венгрию через Украину. Трубопровод был поврежден Россией, но Орбан обвинил Украину в отказе от ремонта.