Венгрия будет блокировать 20-й пакет санкций против РФ, пока Украина не возобновит транзит "Дружбой"

Будапешт заблокирует принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России, если Украина не возобновит транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, венгерские власти не будем стоять в стороне, пока нефтепровод "Дружба" будет закрыт.

"Мы обеспечим поставки топлива в Венгрию и примем необходимые контрмеры для возобновления поставок. Контрмеры: отказ от поставок дизельного топлива из Венгрии в Украину; отказ от предоставления каких-либо военных займов Украине; отказ от поддержки санкций - 20-й пакет санкций будет отклонен", - отметил Орбан.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто напомнил, что на понедельник, 23 февраля, запланировано заседание Совета ЕС, на котором должны принять 20-й пакет санкций против России.

Он заявил, что Венгрия заблокирует принятие новых санкций против РФ.

"Пока Украина не возобновит транзит нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба", мы не позволим продвигаться вперед в принятии важных для Киева решений", — заявил Сиярто.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", который остановился в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

О 20-м пакете санкций

Европейский Союз планировал принять 20-й пакет санкций против России к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину — до 24 февраля 2026 года.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Также пакет санкций против России впервые включает ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что поставки нефти после удара РФ по Бродам до сих пор не возобновлены "по решению Украины".

В свою очередь премьер-министр Словакии Роберт Фицо предположил, что прекращение поставок российской нефти по трубопроводу "Дружба" стало политическим решением президента Украины Владимира Зеленского.