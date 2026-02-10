ЕС планирует ввести санкции против портов третьих стран, работающих с российской нефтью

Европейский Союз предложил новый пакет санкций против России, впервые включающий ограничения для портов третьих стран, работающих с российской нефтью.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий документ.

Впервые предлагается применить инструмент противодействия обходу санкций

Согласно предложению, в санкционный список предлагают добавить грузинский порт Пулеви и индонезийский порт Каримун. Таким образом, в случае принятия компаниям и гражданам ЕС будет запрещено осуществлять операции с двумя портами.

Эти шаги входят в 20-й пакет санкций ЕС в ответ на войну России против Украины. Он совместно подготовлен Европейской службой внешних действий (EEAS) и Европейской комиссией, а 9 февраля его представили государствам-членам ЕС.

Что планируют запретить

Кроме того, в рамках этого пакета европейцы предлагают запретить импорт металлов, в частности, никелевых слитков, железных руд и концентратов, нерафинированной и обработанной меди и различного металлолома, в частности алюминия.

Отдельно предлагается запретить импорт соли, аммиака, гальки, кремния и мехового сырья.

Также Евросоюз хочет наложить санкции на два киргизских банка, предоставляющих услуги по криптоактивам РФ – Керемет и Капитал Банк, а также – на банки в Лаосе и Таджикистане. В случае одобрения этим банкам запретят сделки с гражданами и компаниями ЕС.

В санкционный список предлагается добавить 30 физических лиц и 64 компании. Среди них - "Башнефть", публичная "дочка" российской нефтяной компании "Роснефть", а также восемь российских нефтеперерабатывающих заводов, в том числе два крупных НПЗ под контролем "Роснефти" - в Туапсе и Сызрани.

Но сама "Роснефть" и нефтяная компания "Лукойл", уже находящиеся под санкциями США, в список не попали

20-й пакет санкций против России

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен объявила о новом, двадцатом пакете санкций против России в ответ на ее войну против Украины. Его должны принять 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения РФ.

Новый пакет санкций охватывает три основных блока :

Энергетика : вводится полный запрет на морские перевозки российской сырой нефти и усиливается контроль за теневым флотом (добавлено 43 судна в список, их общее количество составляет 640). Запрещается техническое обслуживание танкеров и ледоколов для перевозки СПГ.

Финансы : в список санкций добавляют еще 20 российских региональных банков, вводятся ограничения на криптовалютные компании и платформы, а также меры против банков в третьих странах, способствующих незаконной торговле санкционными товарами.

Торговля и экспорт : запрещается экспорт в Россию товаров и услуг на сумму более 360 миллионов евро, а также металлов, химикатов и критически важных минералов более чем на 570 миллионов евро. Вводятся дополнительные ограничения на материалы, используемые для производства взрывчатки и военных нужд, а также квота на импорт аммиака для ограничения существующих поставок.

Напомним, Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против России, нацеленный, в частности, против криптовалют, банков и энергетики РФ еще в сентябре прошлого года.