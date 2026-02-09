Добыча нефти в России снижается из-за санкций США и проблем с экспортом

Добыча сырой нефти в России в январе сократилась второй месяц подряд из-за сложностей со сбытом на фоне санкций США и снижения спроса со стороны ключевых покупателей.

Как пишет Delo.ua, по этому информирует Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Добыча нефти в РФ упала до минимумов

В январе 2026 года Россия добывала в среднем 9,28 млн баррелей нефти в сутки, что на 46 тыс. баррелей меньше, чем в декабре. Показатель также почти на 300 тыс. баррелей в сутки ниже квоты, разрешенной России в рамках соглашения с ОПЕК+.

Сокращение добычи происходит на фоне роста накапливающейся на танкерах объемов российской нефти, поскольку поставщикам сложно найти покупателей из-за усиления санкционного давления США.

Одним из ключевых факторов стало снижение закупок со стороны Индии. После заявления президента США Дональда Трампа о торговом соглашении между Вашингтоном и Нью-Дели большинство индийских государственных и частных нефтеперерабатывающих заводов приостановили покупку спотовых партий российской нефти.

По состоянию на начало февраля объем находившейся на танкерах российской нефти достиг 143 млн баррелей, что почти вдвое больше, чем год назад. Часть поставок переориентируется на Китай, однако, способность этого рынка поглотить дополнительные объемы остается неопределенной.

Падение добычи создает риски для российского бюджета: в 2025 году нефтегазовый сектор обеспечивал около 23% доходов государства, а в январе поступления от нефти снизились до минимума за пять лет.

В случае дальнейшего сокращения добычи Россия может лишиться части своей позиции на мировом нефтяном рынке в пользу других стран ОПЕК+.

Напомним, индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставками в апреле и могут воздерживаться от таких соглашений и далее, чтобы поспособствовать заключению торгового соглашения с США, давящим на Нью-Дели об отказе от нефти из РФ.