Нефть дешевеет на фоне намерений США и Ирана продолжать переговоры

Мировые цены на нефть начали рабочую неделю по снижению. В понедельник стоимость черного золота упала примерно на 1%, поскольку градус напряжения на Ближнем Востоке несколько снизился после новостей о готовности США и Ирана продолжать диалог.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 67 центов (1%), достигнув отметки в $67,38 за баррель. Американская нефть WTI также потеряла в цене, опустившись до $62,94 за баррель (минус 61 цент).

Главным фактором успокоения инвесторов стали положительные сигналы из Омана. Несмотря на существующие разногласия, Тегеран и Вашингтон договорились продолжить косвенные переговоры по ядерной программе.

Это развеяло страхи по поводу немедленного начала масштабного военного конфликта, который мог бы заблокировать ключевые пути поставки нефти.

Ормузский пролив под пристальным наблюдением

Рынок остается чувствительным к любым новостям из региона, ведь через Ормузский пролив проходит около 20% мирового потребления нефти. Несмотря на всеобщее снижение цен, аналитики предупреждают о хрупкости текущей стабильности.

"Учитывая дальнейшие переговоры, непосредственный страх по поводу перебоев в поставках на Ближнем Востоке значительно уменьшился", - отмечает рыночный аналитик IG Тони Сикамор.

Однако риски остаются: министр иностранных дел Ирана заявил о готовности нанести удары по американским базам в случае нападения США. Такая противоречивая риторика поддерживает высокую волатильность рынка.

Российский фактор

Кроме ближневосточного кризиса, на рынок давят планы по ограничению доходов России.

Европейская комиссия предложила полный запрет на услуги, обеспечивающие морской экспорт российской сырой нефти.

Интересным поворотом стала позиция Индии. Бывший крупнейший покупатель российской нефти стал избегать новых сделок с поставкой в апреле.

Такой шаг может свидетельствовать о желании Нью-Дели укрепить торговые связи с Вашингтоном.

"Нефтяные рынки будут оставаться чувствительными к тому, насколько широко развернется этот уход от российской сырой нефти, сохранятся ли сокращенные закупки Индией после апреля и как быстро могут быть запущены альтернативные потоки", – сказала старший рыночный аналитик Phillip Nova Приянка Сачдева.

Напомним, цены на нефть выросли более 1% в пятницу, пытаясь отыграть предварительные потери. Однако недельная динамика остается отрицательной впервые за два месяца. Внимание трейдеров приковано к Оману, где сегодня должны объявить результаты стратегических переговоров между США и Ираном, что значительно снизило опасения перебоев в поставках.