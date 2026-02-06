Нефтяной рынок в ожидании: цены падают впервые за семь недель на фоне переговоров США и Ирана

Цены на нефть выросли более 1% в пятницу, пытаясь отыграть предыдущие потери. Однако недельная динамика остается отрицательной впервые за два месяца. Внимание трейдеров приковано к Оману, где сегодня должны объявить результаты стратегических переговоров между США и Ираном, что значительно снизило опасения перебоев в поставках.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent продемонстрировали рост на 1,2%, достигнув отметки 68,33 доллара за баррель. Американская нефть WTI также прибавила 1,3%, торгуясь на уровне 64,09 доллара.

Несмотря на кратковременный подъем, Brent готовится к первому недельному падению за два месяца (на 3,3%), оставаясь значительно ниже пиковых значений января, зафиксированных после угроз Дональда Трампа в адрес Тегерана.

Переговоры США и Ирана

Главным фактором волатильности остается встреча представителей США и Ирана.

В настоящее время между сторонами нет консенсуса даже в повестке дня: Тегеран настаивает исключительно на обсуждении ядерной программы, тогда как Вашингтон требует включить в переговоры вопросы баллистических ракет и поддержку вооруженных группировок.

Аналитики отмечают, что столь глубокий разрыв в позициях поддерживает напряженность на высоком уровне, не позволяя ценам на нефть стабилизироваться.

Угроза Ормузскому проливу и поставкам

Геополитический риск остается критическим, поскольку через Ормузский пролив проходит около пятой части мирового потребления нефти.

Любая эскалация конфликта между странами чревата экспортом из Саудовской Аравии, ОАЭ, Кувейта и Ирака.

Если переговоры в Омане завершатся безрезультатно, рынок может получить новый импульс к росту из-за страха перед возможными перебоями в поставках.

Прогноз аналитиков

Несмотря на текущую тревогу некоторые эксперты считают, что геополитика вскоре отступит на второй план. Аналитики Capital Economics указывают на избыток предложения, в том числе из-за возобновления добычи в Казахстане.

По их прогнозам, если риск большой войны на Ближнем Востоке удастся нивелировать, цена на нефть может постепенно снизиться до 50 долларов за баррель до конца 2026 года.

Напомним, за прошедшую неделю мировые цены на нефть выросли до шестимесячных максимумов, поскольку инвесторы учитывают риски, связанные с напряжением в отношениях между США и Ираном. Американский президент Дональд Трамп ранее призвал Иран заключить ядерное соглашение, в противном случае страна столкнется с нападением, на что Тегеран пообещал жесткий ответ.