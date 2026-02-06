Нафтовий ринок у очікуванні: ціни падають вперше за сім тижнів на тлі перемовин США та Ірану

Ціни на нафту зросли понад 1% у п'ятницю, намагаючись відіграти попередні втрати. Проте тижнева динаміка залишається негативною вперше за два місяці. Увага трейдерів прикута до Оману, де сьогодні мають оголосити результати стратегічних переговорів між США та Іраном, що значно знизило побоювання щодо перебоїв у поставках

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent продемонстрували зростання на 1,2%, досягнувши позначки 68,33 долара за барель. Американська нафта WTI також додала 1,3%, торгуючись на рівні 64,09 долара.

Попри цей короткочасний підйом, Brent готується до першого тижневого падіння за два місяці (на 3,3%), залишаючись значно нижче пікових значень січня, зафіксованих після погроз Дональда Трампа на адресу Тегерана.

Перемовини США та Ірану

Головним чинником волатильності залишається зустріч представників США та Ірану.

Наразі між сторонами немає консенсусу навіть щодо порядку денного: Тегеран наполягає виключно на обговоренні ядерної програми, тоді як Вашингтон вимагає включити до переговорів питання балістичних ракет та підтримки збройних угруповань.

Аналітики зазначають, що такий глибокий розрив у позиціях підтримує напруженість на високому рівні, не дозволяючи цінам на нафту стабілізуватися.

Загроза Ормузькій протоці та поставкам

Геополітичний ризик залишається критичним, оскільки через Ормузьку протоку проходить близько п’ятої частини світового споживання нафти.

Будь-яка ескалація конфлікту між країнами загрожує експорту з Саудівської Аравії, ОАЕ, Кувейту та Іраку.

Якщо переговори в Омані завершаться безрезультатно, ринок може отримати новий імпульс до зростання через страх перед можливими перебоями у поставках.

Прогноз аналітиків

Незважаючи на поточну тривогу, деякі експерти вважають, що геополітика незабаром відступить на другий план. Аналітики Capital Economics вказують на надлишок пропозиції, зокрема через відновлення видобутку в Казахстані.

За їхніми прогнозами, якщо ризик великої війни на Близькому Сході вдасться нівелювати, ціна на нафту може поступово знизитися до 50 доларів за барель до кінця 2026 року.

Нагадаємо, за минулий тиждень світові ціни на нафту зросли до шестимісячних максимумів, оскільки інвестори зважають на ризики, пов’язані з напругою у відносинах між США та Іраном. Американський президент Дональд Трамп раніше закликав Іран укласти ядерну угоду, інакше країна зіткнеться з нападом, на що Тегеран пообіцяв жорстку відповідь.