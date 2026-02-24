90 млрд евро от ЕС Украине: Венгрия блокирует финальное решение

Совет ЕС принял два документа для кредита Украине на 90 млрд евро, но выделение средств блокирует Венгрия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Европейская правда.

Заем ЕС Украине

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

"Сегодня мы официально приняли, как и планировалось, регламенты о займе на поддержку Украины и механизма для Украины (Ukraine Facility)", - заявила по завершению заседания Совета ЕС по общим вопросам Марилена Рауна, заместитель министра по делам Европы председательствующего в ЕС Кипра.

Она подчеркнула, что в условиях ужесточения ударов России по критической инфраструктуре и роста гуманитарных потребностей Европейский Союз должен решительно поддерживать Украину, а приоритетом этого председательства Кипра стало обеспечение такой поддержки.

После принятия документов министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос и президент Европейского парламента Роберт Метсол торжественно подписали соответствующие законодательные акты.

Напомним, в декабре 2025 года все государства-члены ЕС, в частности Венгрия, согласовали соответствующий кредит в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов для Украины.

В то же время Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.