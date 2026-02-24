Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Наличный курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

90 млрд евро от ЕС Украине: Венгрия блокирует финальное решение

флаг Украины, флаг ЕС
90 млрд евро для Украины / Shutterstock

Совет ЕС принял два документа для кредита Украине на 90 млрд евро, но выделение средств блокирует Венгрия.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Европейская правда.

Заем ЕС Украине

24 февраля Совет Европейского Союза по общим вопросам одобрил два законопроекта, открывающих путь к предоставлению Украине кредита на 90 млрд евро, однако третий необходимый документ – изменения в долгосрочный бюджет ЕС – остается заблокированным Венгрией.

"Сегодня мы официально приняли, как и планировалось, регламенты о займе на поддержку Украины и механизма для Украины (Ukraine Facility)", - заявила по завершению заседания Совета ЕС по общим вопросам Марилена Рауна, заместитель министра по делам Европы председательствующего в ЕС Кипра.

Она подчеркнула, что в условиях ужесточения ударов России по критической инфраструктуре и роста гуманитарных потребностей Европейский Союз должен решительно поддерживать Украину, а приоритетом этого председательства Кипра стало обеспечение такой поддержки.

После принятия документов министр иностранных дел Кипра Константинос Комбос и президент Европейского парламента Роберт Метсол торжественно подписали соответствующие законодательные акты.

Напомним, в декабре 2025 года все государства-члены ЕС, в частности Венгрия, согласовали соответствующий кредит в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов для Украины.

В то же время Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Автор:
Ольга Опенько