Блокирование Венгрией кредита на 90 млрд евро: ЕС не готовит план "Б" для финансирования Украины

Европейская комиссия пока не готовит альтернативный сценарий финансирования Украины, несмотря на блокирование Венгрией кредита на 90 миллиардов евро, и продолжает работу над финализацией других документов.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью "Радио Свобода".

Европейская комиссия не готовит план "Б"

"На этом этапе я бы не начинал искать новые альтернативы, потому что по этому пакету на 90 миллиардов евро уже проделано много работы и проведена значительная подготовительная работа", – подчеркнул Домбровскис.

Он напомнил, что в декабре 2025 года все государства-члены ЕС, в частности Венгрия, согласовали соответствующий кредит в размере 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов для Украины. В то же время Будапешт и еще несколько стран не должны были участвовать в финансировании займа.

Еврокомиссар отметил, что Европейская комиссия работает над финализацией других необходимых документов: кредитного соглашения, меморандума о взаимопонимании и стратегии финансирования на год.

"Мы продолжаем готовить все эти документы, чтобы начать выплаты так, как мы планировали, – в начале апреля. Очевидно, нам придется найти решение. Надо сказать, что это не первый случай, когда мы сталкиваемся с трудностями с Венгрией. Пока мы находимся в тесном взаимодействии с государствами-членами, и я надеюсь подчеркнуть," Домбровскис.

Очередную попытку утвердить кредит на 90 миллиардов евро в Совете ЕС предпримут 24 февраля на заседании министров общих дел Евросоюза в Брюсселе.

Венгрия заблокировала кредит Украине

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет возобновлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба", остановившийся в результате российского удара по Бродам во Львовской области 27 января.

Решение Будапешта было объявлено за считанные дни до четвертой годовщины полномасштабного российского вторжения.

Посол Венгрии выступил против механизма заимствования средств под гарантии бюджета Евросоюза.

Несмотря на то, что лидеры ЕС согласовали ссуду для Киева еще в декабре, для запуска процесса нужно согласие всех 27 стран-членов. Венгрия оказалась единственной, кто заблокировал решение, зная, что дефицит бюджета Украины начнется уже в апреле.

Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России, который должен был принять до 24 февраля.