Украина получит первый транш по кредиту ЕС в 90 млрд евро в начале апреля

Европейский Союз планирует предоставить Украине первый пакет поддержки по кредиту в 90 млрд евро в начале апреля 2026 года.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил Европейский комиссар по экономике и производительности Валдис Домбровскис

Он сообщил о разговоре с министром финансов Украины Сергеем Марченко и министром обороны Михаилом Федоровым о работе над выплатой для Украины.

"Мы работаем над утверждением пакета на €90 млрд на 2026-2027 годы, планируя первую выплату в начале апреля", - написал Домбровскис.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен официально представила законодательное предложение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Проект реализуется в формате усиленного сотрудничества при поддержке 24 стран-членов ЕС.

Средства будут распределены по стратегическим направлениям:

60 млрд евро будут направлены на оборонную поддержку и усиление ВСУ на поле боя.

30 млрд евро выделят на прямую бюджетную поддержку, внедрение реформ и модернизацию страны в рамках подготовки к вступлению в ЕС.

Отдельное внимание уделено закупкам оружия: приоритет будет предоставляться производителям из ЕС и Украины. Если определенное оружие невозможно закупить в этих странах, его можно будет приобрести в третьих странах.

"Репарационный кредит" от ЕС

Напомним, 19 декабря лидеры Европейского союза достигли соглашения о предоставлении Украине финансовой поддержки в размере. 90 миллиардов евро в течение 2026-2027 годов.

Как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Украина получит беспроцентный кредит. ЕС в то же время продолжит удерживать российские активы замороженными, пока страна-агрессор не выплатит компенсацию Украине.

Лидеры ЕС решили ссудить средства Украине в течение следующих двух лет за счет бюджета ЕС, вместо использования замороженных российских активов, минуя разногласия относительно беспрецедентного плана финансирования Киева российскими суверенными средствами.

Ранее планировалось, что Украина может получить около 140 млрд евро новых кредитов по замороженным российским активам. Средства будут возвращены только в том случае, если Россия согласится выплатить компенсацию за нанесенный войной ущерб.

Принятие решения заблокировала Бельгия, требующая гарантий, что не будет нести финансовые риски в случае возможного дефолта. Речь идет об активах центробанка РФ на сумму около 140 млрд евро, находящихся в бельгийском депозитарии Euroclear.

12 декабря Европейский Союз согласился заморозить хранящиеся в Европе активы российского центрального банка на неопределенный срок. Это решение устраняет существенное препятствие для использования этих средств для финансовой поддержки Украины в борьбе с российской агрессией.