Україна отримає перший транш з кредиту ЄС на 90 млрд євро на початку квітня

Європейський Союз планує надати Україні перший пакет підтримки з кредиту на 90 млрд євро на початку квітня 2026 року.

Як пише Delo.ua, про це заявив Європейський комісар з питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс

Він повідомив про розмову з міністром фінансів України Сергієм Марченком та міністром оборони Михайлом Федоровим щодо роботи над виплатою для України.

"Ми працюємо над затвердженням пакету на €90 млрд на 2026–2027 роки, плануючи першу виплату на початку квітня", - написав Домбровскіс.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно представила законодавчу пропозицію щодо надання Україні макрофінансової допомоги у розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Проєкт реалізується у форматі посиленої співпраці за підтримки 24 країн-членів ЄС.

Кошти будуть розподілені за стратегічними напрямками:

спрямують на оборонну підтримку та посилення ЗСУ на полі бою. 30 млрд євро виділять на пряму бюджетну підтримку, впровадження реформ та модернізацію країни в межах підготовки до вступу в ЄС.

Окрему увагу приділено закупівлі зброї: пріоритет надаватиметься виробникам з ЄС та України. Якщо певну зброю неможливо закупити в зазначених країнах, її можна буде придбати в третіх країнах.

"Репараційний кредит" від ЄС

Нагадаємо, 19 грудня лідери Європейського союзу досягли угоди щодо надання Україні фінансової підтримки в розмірі 90 мільярдів євро протягом 2026−2027 років.

Як повідомив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, Україна отримає безвідсотковий кредит. ЄС водночас продовжить утримувати російські активи замороженими, доки країна-агресор не виплатить компенсацію Україні.

Лідери ЄС вирішили позичити кошти Україні протягом наступних двох років за рахунок бюджету ЄС, замість використання заморожених російських активів, обійшовши розбіжності щодо безпрецедентного плану фінансування Києва російськими суверенними коштами.

Раніше планувалося, що Україна може отримати близько 140 млрд євро нових кредитів із заморожених російських активів. Кошти будуть повернуті лише у разі, якщо Росія погодиться виплатити компенсацію за завдані війною збитки.

Ухвалення рішення заблокувала Бельгія, яка вимагає гарантій, що не нестиме фінансових ризиків у разі можливого дефолту. Йдеться про активи центробанку РФ на суму близько 140 млрд євро, що перебувають у бельгійському депозитарії Euroclear.

12 грудня Європейський Союз погодився заморозити активи російського центрального банку, що зберігаються в Європі, на невизначений термін. Це рішення усуває суттєву перешкоду для використання цих коштів для фінансової підтримки України у боротьбі проти російської агресії.