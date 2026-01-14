Запланована подія 2

€60 мільярдів на зміцнення оборони: у яких країн Україна зможе купувати зброю за гроші ЄС

Роксолана Підласа
Роксолана Підласа. Фото: facebook.com/roksolana.pidlasa

Єврокомісія опублікувала пропозицію щодо Ukraine Support Loan 2026-2027 роки. За кошти ЄС ми зможемо купувати сучасну зброю у європейських союзників, на внутрішньому ринку України або у партнерів на кшталт Норвегії та Швейцарії. Кошти наша держава повертатиме з репарацій від Росії, а відсотки за користування кредитом покриє ЄС.

Як пише Delo.ua, про це повідомила голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

Умови фінансування

Загальна сума кредиту становить 90 мільярдів євро, з яких 30 мільярдів (в формі макрофіну чи Ukraine Facility) підуть на підтримку бюджету, а 60 млрд — на зміцнення оборони.

"І хоча тут сказано про публічні інвестиції України у власну оборонну промисловість (імовірно, через державний бюджет), то далі Єврокомісія розʼяснює, що купувати зброю і боєприпаси можна у виробників з ЄС, України або Швейцарії, Ісландії, Ліхтенштейну чи Норвегії", — пояснила Підласа.

Закупівлі в інших країнах світу будуть дозволені лише у виняткових випадках — якщо потрібні зразки не мають аналогів у перелічених вище державах. Такі угоди доведеться окремо погоджувати з Єврокомісією. Україна зможе проводити закупівлі самостійно або делегувати це Європейському оборонному агентству та міжнародним організаціям.

"Водночас, в документі ідеться про те, що Ukraine Support Loan - це гнучкий інструмент, який дозволяє "реагувати на ситуацію". Гроші можна буде використовувати на найбільш нагальні потреби, за погодженням з Єврокомісією", — зазначила політикиня

Вона додала, що у разі завершення активних бойових дій в 2026-2027 роках, можна буде переспрямувати кошти на відновлення.

Вимоги до України

Для отримання грошей Україна має посилювати боротьбу з корупцією, забезпечити прозорість державних фінансів, а також зміцнити верховенство права.

"Ці умови будуть викладені в Меморандумі про взаєморозуміння між Єврокомісією та Урядом України. Це стосується макро-фінансової допомоги", — пояснила Підласа.

Конкретний обсяг коштів, які щорічно надходитимуть до бюджету, залежатиме від потреб, викладених у Ukrainian Financing Strategy — стратегії, яку уряд подаватиме на розгляд Брюсселя щороку. Наразі пропозиція чекає на фінальне затвердження Радою ЄС та Європарламентом.

Раніше повідомлялося, що у рамках так званого "репараційного кредиту" Єврокомісія пропонує спрямувати  90 млрд євро на бюджетну підтримку України протягом 2026 та 2027 років.

Автор:
Тетяна Ковальчук