€60 миллиардов на укрепление обороны: у каких стран Украина сможет покупать оружие за деньги ЕС

Еврокомиссия опубликовала предложение по Ukraine Support Loan 2026-2027 годы. За средства ЕС мы сможем покупать современное оружие у европейских союзников, на внутреннем рынке Украины или у партнеров типа Норвегии и Швейцарии. Средства наше государство будет возвращать по репарациям от России, а проценты за пользование кредитом покроет ЕС.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила глава бюджетного комитета Верховной Рады Роксолана Пидласа.

Условия финансирования

Общая сумма кредита составляет 90 миллиардов евро, из которых 30 миллиардов (в форме макрофина или Ukraine Facility) пойдут в поддержку бюджета, а 60 млрд - на укрепление обороны.

"И хотя здесь сказано о публичных инвестициях Украины в собственную оборонную промышленность (вероятно через государственный бюджет), то дальше Еврокомиссия разъясняет, что покупать оружие и боеприпасы можно у производителей из ЕС, Украины или Швейцарии, Исландии, Лихтенштейна или Норвегии", — пояснила Подласа.

Закупки в других странах мира будут разрешены только в исключительных случаях — если нужные образцы не имеют аналогов в вышеперечисленных государствах. Такие соглашения придется отдельно согласовывать с Еврокомиссией. Украина сможет проводить закупки самостоятельно или делегировать Европейскому оборонному агентству и международным организациям.

"В то же время, в документе говорится, что Ukraine Support Loan - это гибкий инструмент, который позволяет "реагировать на ситуацию". Деньги можно будет использовать на наиболее насущные нужды, по согласованию с Еврокомиссией", - отметила политик.

Она добавила, что в случае завершения активных боевых действий в 2026-2027 годах можно будет перенаправить средства на восстановление.

Требования к Украине

Для получения денег, Украина должна усиливать борьбу с коррупцией, обеспечить прозрачность государственных финансов, а также укрепить верховенство права.

"Эти условия будут изложены в Меморандуме о взаимопонимании между Еврокомиссией и Правительством Украины. Это касается макрофинансовой помощи", — пояснила Подласа.

Конкретный объем средств, которые будут ежегодно поступать в бюджет, будет зависеть от потребностей, изложенных в Ukrainian Financing Strategy — стратегии, которую правительство будет представлять на рассмотрение Брюсселя каждый год. Предложение ждет финального утверждения Советом ЕС и Европарламентом.

Ранее сообщалось, что в рамках так называемого "репарационного кредита" Еврокомиссия предлагает направить 90 млрд евро на бюджетную поддержку Украины в течение 2026 и 2027 годов.