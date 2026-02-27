Украина ответила на заявление Венгрии о разблокировании нефтепровода "Дружба" в обмен на "деньги и оружие"

Министерство иностранных дел Украины опровергло заявление главы МИД Венгрии Петера Сиярто о "политических причинах" блокирования нефтепровода "Дружба". Он заявил, что Киев пообещал возобновить работу нефтепровода "Дружба" в обмен на оружие и разблокирование €90 млрд кредита от ЕС.

Об этом пишет Delo.ua.

Что заявили в Венгрии

Накануне Петер Сиярто опубликовал в своем Facebook заявление, где утверждает, что в разговоре с временно поверенным Венгрии в МИД Украины признали, что держат трубопровод закрытым по политическим причинам.

"Украинцам оказалось недостаточно одного вызова в день — вечером вторично вызвали нашего временного поверенного по делам посольства в Киеве в Министерство иностранных дел Украины. Они были возмущены тем, что мы обнародовали результат первого вызова, то есть тем, что украинцы признались: они не возобновляют поставки нефти в направлении Сиярто", - заявил он.

Он убеждает, что украинская сторона "была готова" в обмен на возобновление поставок нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба" - получить оружие и деньги. Возможно, Сиярто имел в виду предоставить кредит для Украины в 90 млрд евро от ЕС, принятие которого заблокировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Они признали, что нет никакой физической или технической причины для того, чтобы не возобновлять транспортировку, есть только политические причины. Они также дали понять, что хотят оружие и деньги в обмен на возобновление транспортировки нефти в Венгрию", - заверил Сиярто.

В МИД Украины заявили, что дважды вызывали венгерского дипломата из-за лживых тезисов

Министерство иностранных дел Украины дважды вызвало временного поверенного Венгрии из-за извращения позиции Украины по нефтепроводу "Дружба", сообщил спикер МИД Георгий Тихий "Укринформу".

По его словам, венгерского дипломата вызвали во второй раз, поскольку министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто "распространил лживые тезисы и полностью исказил содержание встречи с временным поверенным Венгрии в МИД Украины".

" На второй встрече, которая состоялась через несколько часов после первой, ему была доказана недопустимость извращения содержания разговоров, с призрачной надеждой, что во второй раз до Будапешта дойдет не искаженный смысл", — отметил Тихий.

Он подчеркнул, что во время встреч с венгерским дипломатом от украинской стороны не было никаких сигналов о том, что "возобновление поставок нефти через нефтепровод Дружба заблокировано по политическим причинам".

Обвинение Венгрии

Премьер-министр Виктор Орбан обвинил Киев в остановке потоков по нефтепроводу "Дружба", который поставляет нефть из России в Венгрию через Украину. Трубопровод был поврежден Россией, но Орбан обвинил Украину в отказе от ремонта.

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области.

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода "Дружба" в РФ и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

В период ремонта Украина предложила альтернативные маршруты транзита нефти в европейские страны.

Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба"

Также Будапешт заблокировал принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.