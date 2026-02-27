Україна відповіла на заяву Угорщини про розблокування нафтопроводу "Дружба" в обмін на "гроші та зброю"

Міністерство закордонних справ України спростувало заяву очільника МЗС Угорщини Петера Сіярто про "політичні причини" блокування нафтопроводу "Дружба". Той заявив, що Київ пообіцяв відновити роботу нафтопроводу "Дружба" в обмін на зброю і розблокування €90 млрд кредиту від ЄС.

Що заявили в Угорщині

Напередодні Петер Сіярто опублікував у своєму Facebook заяву, де стверджує, що у розмові з тимчасово повіреним Угорщини в МЗС України визнали, ніби тримають трубопровід закритим з політичних причин.

"Українцям виявилося недостатньо одного виклику на день — увечері вдруге викликали нашого тимчасового повіреного у справах посольства в Києві до Міністерства закордонних справ України. Вони були обурені тим, що ми оприлюднили результат першого виклику, тобто тим, що українці зізналися: вони не відновлюють постачання нафти в напрямку Угорщини виключно з політичних причин", - заявив Сіярто.

Він переконує, що українська сторона "була готова" в обмін на відновлення постачання нафти в Угорщину нафтопроводом "Дружба" — отримати зброю і гроші. Можливо, Сіярто мав на увазі дати кредит для України на 90 млрд євро від ЄС, ухвалення якого заблокував премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Вони визнали, що немає жодної фізичної чи технічної причини для того, щоб не відновлювати транспортування, є лише політичні причини. Вони також дали зрозуміти, що хочуть зброю та гроші в обмін на відновлення транспортування нафти до Угорщини", — запевнив Сіярто.

У МЗС України заявили, що двічі викликали угорського дипломата через брехливі тези

Міністерство закордонних справ України двічі викликало тимчасового повіреного Угорщини через перекручування позиції України щодо нафтопроводу "Дружба", повідомив речник МЗС Георгій Тихий "Укрінформу".

За його словами, угорського дипломата викликали вдруге, оскільки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто"поширив брехливі тези та повністю спотворив зміст зустрічі з тимчасовим повіреним Угорщини в МЗС України".

"На другій зустрічі, яка відбулася за кілька годин після першої, йому була доведена неприпустимість перекручування змісту розмов, з примарною надією, що з другого разу до Будапешта дійде не спотворений зміст", — зазначив Тихий.

Він підкреслив, що під час зустрічей з угорським дипломатом від української сторони не було жодних сигналів про те, що "відновлення постачання нафти через нафтопровід Дружба заблоковане з політичних причин".

Звинувачення Угорщини

Премʼєр-міністр Віктор Орбан звинуватив Київ у зупинці потоків нафтопроводом "Дружба", який постачає нафту з Росії до Угорщини через Україну. Трубопровід був пошкоджений Росією, але Орбан звинуватив Україну у відмові від ремонту.

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на РФ та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Натомість Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба"

Також Будапешт заблокував ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.