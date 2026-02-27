Запланована подія 2

Угорщина та Словаччина не вірять у технічні причини зупинки нафтопроводу "Дружба" та вимагають допуску до місця аварії

Лідери Угорщини та Словаччини вважають зупинку транзиту нафти політично мотивованою Фото: Zoltán Fischer/Press Office of the Prime Minister/MTI

Угорщина та Словаччина офіційно домовилися про формування спільного слідчого комітету для перевірки пошкоджень нафтопроводу “Дружба” на території України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Зазаначається, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан та його словацький колега Роберт Фіцо закликали Україну надати доступ фахівцям до місця аварії та відновити транспортування сировини.

Сторони планують запропонувати Європейській комісії підтримати створення цієї структури для з'ясування технічного стану магістралі.

Постачання нафти до обох країн було припинено 27 січня. Причиною є пошкодження інфраструктури внаслідок удару російського безпілотника.

Натомість лідери Угорщини та Словаччини, єдиних країн Європейського Союзу, які досі імпортують російську нафту, вважають зупинку транзиту політично мотивованою.

Віктор Орбан закликав президента Володимира Зеленського забезпечити умови для роботи комітету, тоді як Роберт Фіцо висловив побоювання, що Брюссель ігнорує інтереси країн-членів ЄС на користь України.

Попри те, що збій не спричинив дефіциту палива на внутрішніх ринках, Угорщині та Словаччині довелося залучити стратегічні державні резерви сирої нафти.

Угорська компанія MOL вже замовила танкерні партії нафти з альтернативних напрямків, зокрема із Саудівської Аравії, Норвегії та Казахстану.

Раніше Словаччина на тлі конфлікту припинила екстрену допомогу українській енергосистемі, а Роберт Фіцо анонсував телефонну розмову з президентом України для обговорення ситуації.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно звернувся до керівництва Європейського Союзу з пропозицією організувати спеціальну місію для оцінки стану нафтопроводу “Дружба” на території України. Орбан також написав відкритого листа президенту Володимиру Зеленському, у якому закликав відкрити нафтопровід "Дружба" та звинуватив Україну у втручанні у вибори.

Угорщина та Словаччина вимагають відремонтувати нафтопровід

Раніше Україна офіційно попередила Угорщину, що транзит нафтопроводом "Дружба" зупинився через російський удар по об’єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у Бродах на Львівщині. Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".

У відповідь Угорщина та Словаччина припинили поставки дизелю до України і не збираються поновляти його, доки Україна не відремонтує нафтопровід "Дружба", який був пошкоджений внаслідок російського удару. Словаччина також пригрозила призупиненням постачання електрики.

Також Угорщина заблокувала виділення кредиту Україні від Європейського Союзу на суму 90 мільярдів євро, допоки не буде відновлено транзит російської нафти через нафтопровід "Дружба", та заблокувала ухвалення 20-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Автор:
Тетяна Бесараб