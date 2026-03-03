Венгерская MOL в конце января импортировала 35 тыс. т украинской нефти по "Дружбе" — Reuters

Венгерская нефтегазовая компания MOL произвела импорт 35 тыс. тонн сырой нефти из Украины через нефтепровод "Дружба". Процесс продолжался в течение 2–3 дней по запросу украинских коллег для стабилизации ситуации после пожара, произошедшего в конце января.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters и комментарий исполнительного главы MOL Жолта Хернади коммерческому телеканалу ATV.

"Сам трубопровод не получил никаких повреждений... Украинские коллеги обратились к нам после начала пожара с просьбой принять эту нефть, чтобы не допустить проблем и дальнейшего разрастания пожара. Мы приняли и купили 35 тысяч тонн украинской нефти, поступивших в течение двух-трех дней", - сообщил он.

По его словам, что MOL будет тестировать Адриатический нефтепровод, являющийся альтернативой "Дружбе", для транспортировки нефти через Хорватию. Хотя хорватские политики говорили, что мощность составляет 10-15 миллионов тонн в год, реальность совсем другая, утверждает руководитель MOL. Хернади заявил, что трубопровод никогда не работал на полную мощность : " Было протестировано 2 миллиона тонн в год. Поэтому мы знаем, что 2 миллиона – это правда " .

В настоящее время главный венгерский нефтеперерабатывающий завод работает примерно на 40% ниже своей мощности из-за пожара в прошлом году, и эта ситуация продлится до августа.

Требования Венгрии и Словакии

Ранее Украина официально предупредила Венгрию, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах во Львовской области. В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не собираются возобновлять его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", поврежденный в результате российского удара. Словакия также пригрозила приостановкой поставки электричества.

Также Венгрия заблокировала выделение кредита Украине от Европейского Союза на сумму 90 миллиардов евро, пока не будет восстановлен транзит российской нефти через нефтепровод "Дружба" и заблокировала принятие 20-го пакета санкций Европейского Союза против России.

В конце февраля Венгрия и Словакия официально договорились о формировании совместного следственного комитета по проверке повреждений нефтепровода "Дружба" на территории Украины. Стороны намерены предложить Европейской комиссии поддержать создание этой структуры для выяснения технического состояния магистрали.