Зеленский прокомментировал опубликованные Орбаном спутниковые снимки нефтепровода "Дружба"

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, утверждающего, что технических препятствий для работы нефтепровода "Дружба" нет и он может работать.

Как пишет Delo.ua, об этом президент сказал во время общения с журналистами, передает "Укринформ".

Может, Орбан маг и видит, что происходит под землей?

В частности, Зеленский прокомментировал заявления венгерского премьер-министра, что по спутниковым фотографиям нефтепровод выглядит хорошо.

"Разорван один большой резервуар, это то, что можно увидеть. Пульт не увидишь со спутника, а дальше под землей – трубу. Может Орбан маг и видит, что происходит с трубой под землей? Я удивлен, но тем не менее, все бывает", – сказал президент.

Он подчеркнул, что у Киева нет желания возобновлять транзит российской нефти. По его словам, "Дружба" сегодня получила существенные повреждения из-за ударов России.

"После первого удара, который был по этому нефтепроводу, мы возобновили все. Никакого обращения к россиянам не бить по нему не было. Но были публичные обращения к украинцам, мол, это энергетическая безопасность Венгрии и Словакии", - отметил президент.

По его словам, Орбан и премьер-министр Словакии Роберт Фицо не выразили никакой благодарности Украине за возобновление нефтепровода "Дружба".

"Когда наши люди восстанавливали, была еще одна боевая ситуация, были ранены люди. Кто-то слышал от Орбана или от Фицо "мы очень благодарны Украине", или "очень жаль семье родных, близких, пострадавших"? Ни слова, кроме того, что мы снова им должны", - отметил Зеленский.

Президент напомнил, что и Словакия и Венгрия блокируют 90 млрд евро кредита ЕС для Киева, переговорные кластеры для евроинтеграции, однако требуют возобновления поставок российской нефти, чтобы Кремль получал деньги на войну.

"Неповрежденный" нефтепровод

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что технических препятствий для работы нефтепровода "Дружба" нет, и подкрепил это снимками со спутника.

По его словам, утром 2 марта Совет национальной безопасности Венгрии провел встречу, на которой Орбану подробно доложили о последствиях обстрела Россией трубопровода "Дружба" и о его состоянии.

Орбан убеждает, что, несмотря на повреждения, атака не повлияла непосредственно на сами трубы нефтепровода, и "Дружба" якобы может работать, поэтому "нет никаких технических причин его блокировать". Глава венгерского правительства утверждает, что ему якобы были предоставлены снимки нефтепровода со спутника.

"Мы снова призываем президента Украины Зеленского продолжить транзит через нефтепровод "Дружба" и разрешить словацким и венгерским экспертам проверить состояние маршрута, чтобы остановить спор", - добавил Орбан.

Он также назвал действия Зеленского "чистым шантажом" и заявил, что Венгрия продолжит "отвечать", пока не откроют нефтепровод.

Ранее Украина передала в Европейский Союз официальный документ с изложением своей позиции по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", подчеркнув, что вина за прекращение транзита российской нефти в Европу лежит на России.

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

В ответ Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.