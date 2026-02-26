Запланована подія 2

Новости
Украина направила ЕС позицию по нефтепроводу "Дружба": заинтересованы в возобновлении транзита

нефтепровод Дружба
Общий вид насосной станции на конце нефтепровода "Дружба" на нефтеперерабатывающем заводе в городе Шведт. Фото: AP/Sven Kaestner

Украина передала в Европейский Союз официальный документ с изложением своей позиции по ситуации вокруг нефтепровода "Дружба", подчеркнув, что вина за прекращение транзита российской нефти в Европу лежит на России.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в письме, которое Украина направила в ЕС, передает " Европейская правда".

Ультиматумы недопустимы

Отмечается, что документ под названием "Позиция Украины по ситуации с нефтепроводом "Дружба" был направлен на заседание Координационной группы ЕС по нефти и нефтепродуктам 25 февраля 2026 года.

В тексте отмечается, что остановка транзита явилась следствием российских атак на критическую инфраструктуру Украины.

"Полная ответственность за прекращение транзита нефти по трубопроводу "Дружба" лежит исключительно в Российской Федерации как следствие ее террористической атаки против критической инфраструктуры Украины", – подчеркивается в документе.

Кроме того, в нем также содержится оговорка относительно заявлений отдельных государств ЕС.

"Мы обращаем внимание на недопустимость ультиматумов и политического давления со стороны отдельных государств-членов, включая угрозы прекратить поставки дизельного топлива и электроэнергии или заблокировать помощь ЕС и санкции против Российской Федерации", – отметила украинская сторона.

В Украине уверены, что подобные шаги противоречат принципам энергетической солидарности Евросоюза и фактически играют в пользу государства-агрессора.

В то же время в документе подчеркивается, что Украина заинтересована в "скорейшем восстановлении транзита" нефти по трубопроводу "Дружба".

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода "Дружба" в РФ и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

В период ремонта Украина предложила альтернативные маршруты транзита нефти в европейские страны.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" – это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной   российской атаки 27 января   были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

Венгрия и Словакия требуют отремонтировать нефтепровод

Ранее Украина официально предупредила, что транзит по нефтепроводу "Дружба" остановился из-за российского удара по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в Бродах на Львовщине.

В ответ   Венгрия и Словакия прекратили поставки дизеля   в Украину и не возобновят его, пока Украина не отремонтирует нефтепровод "Дружба", который был поврежден в результате российского удара.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией.   Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало   ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

Автор:
Светлана Манько