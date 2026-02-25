Запланована подія 2

Украина не называет сроки возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба": Словакия ожидает 26 февраля

В правительстве Словакии утверждают, что Украина пообещала возобновить транзит по нефтепроводу "Дружба" 26 февраля

Украина не делала официальных заявлений по возобновлению поставок нефти "Дружбой". В Словакии утверждают, что Киев пообещал возобновить работу нефтепровода до 26 февраля.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

"Такой официальной позиции с украинской стороны не было", – сказал анонимный источник с украинской стороны.

Ранее Министерство экономики Словакии заявляло, что оператор нефтепроводов Transpetrol якобы получил сообщение от Киева о переносе возобновления поставок через нефтепровод "Дружба" до 26 февраля.

О проблемах в работе трубопровода словацкая сторона сообщила 13 февраля. Перебои произошли еще до того, как в прошлом месяце прекратилась транспортировка российской нефти через Словакию и Венгрию. В Киеве объясняли это тем, что российский беспилотник повредил оборудование нефтепровода на западе Украины.

Сначала в Словакии ожидали, что поставки возобновятся вскоре после публичного заявления. Однако вместе с Венгрией страна обвинила Украину в затягивании ремонта.

В то же время президент Европейская комиссия Урсула фон дер Ляен заявила во время брифинга в Киеве, посвященного четвертой годовщине полномасштабного вторжения России, что Евросоюз призывает Украину ускорить восстановительные работы.

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода Дружба на Российскую Федерацию и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

В период ремонта Украина предложила альтернативные маршруты транзита нефти в европейские страны.

Угрозы Словакии

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля   Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией   Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

При этом в "Укрэнерго" сообщили, что вероятно прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии.   не повлияет на работу объединенной энергосистемы   Украина, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Ранее Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало   ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной   российской атаки 27 января   были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".

Автор:
Светлана Манько