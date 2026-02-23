В "Укрэнерго" ответили на угрозы Фицо: энергосистема Украины стабильна без помощи Словакии

Вероятное прекращение аварийных поставок электроэнергии из Словакии не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украины, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрэнерго".

Импорт из Словакии не критичен

"В последний раз Украина просила аварийную помощь у Словакии более месяца назад и в очень ограниченном объеме. В целом, аварийная помощь со словацкого направления поступала в объединенную энергосистему Украины достаточно редко. Речь идет о непродолжительных поставках", - отмечают в пресс-службе.

Официальных сообщений или документов об одностороннем прекращении действия договора по взаимному оказанию аварийной помощи от словацкого системного оператора SEPS к НЭК "Укрэнерго" пока не поступало.

В то же время операторы систем передачи электроэнергии Украины и Словакии, НЭК "Укрэнерго" и SEPS являются полноправными членами ENTSO-E, а их сотрудничество осуществляется в соответствии с установленными правилами и процедурами этой организации.

В настоящее время между НЭК "Укрэнерго" и SEPS действует договор о предоставлении и получении аварийной помощи между объединенной энергосистемой Украины и энергосистемой Словакии.

23 февраля 2026 года "Укрэнерго" получило письмо от словацкого оператора системы передачи о пересмотре условий оплаты по действующему договору. Предложенные изменения анализируются, соответствующие выводы будут подготовлены в кратчайшие сроки.

В то же время, никаких решений или сообщений об ограничении коммерческого импорта электроэнергии из Словакии нет. Пропускная способность межгосударственных связей используется в обычном режиме - в соответствии с результатами проведенных аукционов.

Угрозы Фицо

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия прекратит оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине из-за того, что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

Ранее Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

В то же время эксперты убеждены, что прекращение поставок электроэнергии Словакией будет противоречить правилам Европейской сети операторов системы передачи (ENTSO-E) и может стать причиной санкций в отношении этой страны.