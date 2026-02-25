Україна не називає терміни відновлення поставок нафти трубопроводом "Дружба": Словаччина очікує 26 лютого

Україна не робила офіційних заяв щодо відновлення поставок нафти "Дружбою". У Словаччині стверджують, що Київ пообіцяв відновити роботу нафтопроводу до 26 лютого.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters.

"Такої офіційної позиції з української сторони не було", – сказало анонімне джерело з української сторони.

Натомість раніше Міністерство економіки Словаччини заявляло, що оператор нафтопроводів Transpetrol нібито отримав повідомлення від Києва про перенесення відновлення постачання через нафтопровід "Дружба" до 26 лютого.

Про проблеми в роботі трубопроводу словацька сторона повідомила 13 лютого. Перебої сталися ще до того, як минулого місяця припинилося транспортування російської нафти через Словаччину та Угорщину. У Києві пояснювали це тим, що російський безпілотник пошкодив обладнання нафтопроводу на заході України.

Спочатку у Словаччині очікували, що постачання відновиться незабаром після публічної заяви. Однак разом з Угорщиною країна звинуватила Україну в затягуванні ремонту.

Водночас президентка Європейська комісія Урсула фон дер Ляєн заявила під час брифінгу в Києві, присвяченого четвертим роковинам повномасштабного вторгнення Росії, що Євросоюз закликає Україну прискорити відновлювальні роботи.

При цьому Європейська комісія офіційно поклала відповідальність за руйнування нафтопроводу "Дружба" на Російську Федерацію та підтвердила готовність України відновити об'єкт.

На період ремонту Україна запропонувала альтернативні маршрути транзиту нафти до європейських країн.

Погрози Словаччини

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що з 23 лютого Словаччина припинить надавати допомогу аварійну допомогу електроенергією Україні, через те, що Київ не відновив постачання нафти до його країни.

При цьому в "Укренерго" повідомили, що ймовірне припинення аварійного постачання електроенергії зі Словаччини не матиме впливу на роботу об’єднаної енергосистеми України, оскільки така допомога надавалася рідко та в обмежених обсягах.

Раніше Фіцо підтримав угорський колега Віктор Орбан, і заявив, що Угорщина вчинить так само. Однак пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що у питання постачання електроенергії Україні потрібна "особлива обережність", щоб не нашкодити угорцям Закарпаття.

Міністерство закордонних справ України назвало ультимативні заяви Угорщини та Словаччини, які погрожують припинити енергопостачання й вимагають відновлення транзиту російської нафти через трубопровід "Дружба", енергетичним шантажем і закликало спрямовувати такі вимоги до Кремля, а не до Києва.

Про нафтопровід "Дружба"

Нафтопровід "Дружба" — це одна з найбільших у світі систем магістральних нафтопроводів. Її було побудовано ще за часів СРСР для постачання російської нафти до країн Східної та Центральної Європи.

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" надходила до Угорщини, Чехії та Словаччини. Північна гілка трубопроводу проходить через Білорусь і Польщу до Німеччини, а південна – через Україну до Словаччини, Чехії та Угорщини.

Внаслідок цілеспрямованої російської атаки 27 січня було завдано значних пошкоджень технологічному та допоміжному обладнанню нафтопроводу "Дружба".