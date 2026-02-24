Словакия пожаловалась, что Украина не допускает специалистов к месту повреждения "Дружбы"

Министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава не получила от Украины информации по масштабам повреждения нефтепровода "Дружба" после удара российских войск 27 января, а также не может направить своих экспертов на место инцидента.

Как пишет Delo.ua, об этом он заявил во время закрытого заседания Совета ЕС по иностранным делам, передает "Общественное".

По словам Бланара, у словацкой стороны до сих пор нет официальных данных о степени повреждений инфраструктуры и перспективах возобновления поставок нефти через "Дружбу".

"Подход украинской стороны для нас неясен. Она не общается с нами и не предоставляет нам соответствующей информации, несмотря на то, что мы просили разрешить нашим представителям посетить место повреждения. Мы также попросили прислать на место инспекционную группу, чтобы оценить, есть ли повреждения такого масштаба, что поставки нефти не могут продолжаться", - отметил глаза.

Он также подчеркнул, что Словакия продолжает поддерживать Украину, в частности, в энергетической сфере. По его словам, около 15% потребления дизельного горючего в Украине обеспечивается продукцией словацкой компании Slovnaft. Кроме того, Братислава осуществляет реверсные поставки газа и обеспечивает аварийные поставки электроэнергии.

"Мы помогаем Украине в максимально возможной степени. Мы не понимаем, почему ответная реакция не поступает с другой стороны, и почему нам не позволяют посетить место повреждения и определить, как мы можем совместно разрешить ситуацию", - подчеркнул дипломат.

Он акцентировал внимание на том, что Словакия заинтересована в продолжении диалога с украинской стороной.

При этом Европейская комиссия официально возложила ответственность за разрушение нефтепровода Дружба на Российскую Федерацию и подтвердила готовность Украины восстановить объект.

"Я твердо верю, что украинская сторона использует время для переговоров и что нам не придется принимать дальнейшие взаимные меры. Для нас очень важно знать, что нас ждет впереди, и поэтому нам нужна соответствующая информация", - подытожил Бланар.

Угрозы Словакии

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что с 23 февраля Словакия перестанет оказывать помощь аварийную помощь электроэнергией Украине, потому что Киев не возобновил поставки нефти в его страну.

При этом в Укрэнерго сообщили, что вероятно прекращение аварийной поставки электроэнергии из Словакии. не повлияет на работу объединенной энергосистемы Украина, поскольку такая помощь оказывалась редко и в ограниченных объемах.

Ранее Фицо поддержал венгерский коллега Виктор Орбан, заявив, что Венгрия поступит так же. Однако позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что в вопросе поставок электроэнергии Украине нужна "особая осторожность", чтобы не навредить венграм Закарпатья.

Министерство иностранных дел Украины назвало ультимативные заявления Венгрии и Словакии, которые угрожают прекратить энергоснабжение и требуют возобновления транзита российской нефти через трубопровод "Дружба", энергетическим шантажом и призывало направлять такие требования в Кремль, а не в Киев.

О нефтепроводе "Дружба"

Нефтепровод "Дружба" - это одна из крупнейших в мире систем магистральных нефтепроводов. Она была построена еще во времена СССР для поставки российской нефти в страны Восточной и Центральной Европы.

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" поступала в Венгрию, Чехию и Словакию. Северная ветвь трубопровода проходит через Беларусь и Польшу в Германию, а южная – через Украину в Словакию, Чехию и Венгрию.

В результате целенаправленной российской атаки 27 января были нанесены значительные повреждения технологическому и вспомогательному оборудованию нефтепровода "Дружба".